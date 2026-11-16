中日關係再陷僵局 APEC期間高市恐無緣與習近平會談

分析人士稱，這位保守派日本領導人在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）會議期間，很可能無法獲得與習近平正式一對一會晤的機會。

共同社援引中國消息人士報導稱，預計高市將成為唯一一位無法與習近平舉行會談的主要經濟體領導人。

高市去年暗示，如果北京試圖以武力奪取台灣，東京可能進行軍事幹預。這之後，這兩個亞洲大國之間的關係已惡化至歷史低點。

中國認為這個民主自治島嶼是其領土的一部分。憤怒的北京隨後採取貿易限制措施，並警告本國公民不要前往日本旅遊。

《華爾街日報》去年報導稱，川普曾試圖在這場爭端中扮演調停者角色，委婉建議高市在台灣問題上避免刺激北京。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會印太項目主任葛萊伊（Bonnie Glaser）告訴法新社：「除非日方釋放訊號，表明高市首相願意發表類似道歉的言論，否則本週峰會期間舉行習高會的可能性極低。」

她說：「到目前為止，北京已經釋放訊號稱，在日本方面採取措施回應中國對高市言論的關切之前，中國不願在任何議題上與日本合作。」

緩和的跡象

週一，高市在列舉她計劃在APEC會議期間舉行會談的世界領導人名單時，並未提到習近平。此次APEC將是她作為首相首次訪問中國。

不過，儘管政府間高層對話基本陷入停滯，但隨著北京接受個別日本議員來訪，一些緩和跡像已經出現。

中國最高外交官王毅9月會見日本前外相岩屋毅時，北京發布聲明，要求「糾正」高市的台灣相關言論。與此前要求日方公開「撤回」言論相比，這一表態的措辭有所緩和。

東京女子大學客座教授高原明生對法新社表示，這種軟化背後主要是因為緊張關係已對中國經濟造成了負面影響。

這位中國問題專家說：「北京正在意識到，它的強硬立場沒有取得任何效果，反而因更多日企撤離而損害了中國自身的經濟。」他說：「我認為這就是為什麼習近平開始釋放一些訊號。」

如今，外界認為球已經回到了日本這一邊——只是高市政府似乎並沒有接球的意願。

這與2014年北京APEC峰會形成鮮明對比。當時，在經歷了數月艱苦的外交談判後，習近平與時任日本首相安倍晉三在一次僵硬握手後舉行會談。

那次具有裡程碑意義的會晤改善了此前陷入冰凍的中日關係。導致關係凍結的原因包括安倍2013年突然參拜供奉戰犯而具有爭議的東京靖國神社以及此前一屆政府將中日均聲稱擁有主權的爭議島嶼國有化。

但這一次，儘管高市的官方表態是對與中國對話「始終保持開放」，專家稱，她似乎並不太希望爭取與習近平面對面會談。

名古屋外國語大學名譽教授川村範行對法新社表示，高市受到其保守派基本盤穩固支持的鼓舞，採取了一種在歷屆政府中罕見的「堅定反華、公開親台」的姿態。

這位中日關係專家說，儘管遭習近平冷落可能令高市難堪，但「這也能讓她向反華選民展示自己受到了多麼惡劣的對待，並可能進一步激發他們對她的支持」。

聲譽風險

儘管如此，北京仍堅持認為，日本必須讓步。

據《讀賣新聞》報導，在7月一次東協會議期間，中國外長王毅在場邊無視日本外相茂木敏充，從他身邊走過時「連看都沒看一眼」。

茂木後來將這次遭遇描述為與王毅「簡短寒暄」，但北京否認發生過任何交流。

高原教授表示，若要打破僵局，中國需要釋放「更明顯的」改善雙邊關係的訊號，比如釋放兩名因涉嫌走私違禁物品而被捕的日本商人。

不過，川村警告說，如果高市遭習近平冷遇，可能損害日本在區域內的聲譽。

他說：「這將向亞洲國家清楚表明，當前中日關係已經成為東亞的不穩定因素」，並顯示「日本在對華外交中的影響力正在下降」。

川村預計，兩位領導人至少會進行一次「冰冷」且「面無表情」的握手。

他說，如果連握手都不給，將與中國作為「一個歷史上重視禮儀的國家」的形象相矛盾。

「如果連那都沒有發生，那將是悲劇——證明中日外交已經嚴重脫離正軌。」

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