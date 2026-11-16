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美中俄峰會擬商討去核化 聯合國：準備好充分參與
美中俄將於11月19日舉行三方領袖會談，預料商討去核化，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯對此表示，儘管不確定能否取得成果，但聯合國已準備好充分參與，支持任何去核化的努力。
路透社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）正在馬尼拉參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會，他在一場記者會中表示：「若出現一項去核化計畫，我們已準備好充分參與其中，為促成計畫成功做出貢獻。」
他補充說：「這是我們樂見的結果，但目前還無法保證能否走到那一步。」
白宮上週表示，美國總統川普（Donald Trump）預計19日在深圳會晤中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），川普準備在峰會中提出裁減核武的努力。
川普將展開為期數天的亞洲行，包括17日停留菲律賓會晤東協國家領袖，並出席他第二任期內首次「四方安全對話」（Quad）領袖會議。
接著川普、習近平與普丁將在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行三方領袖峰會。
川普堅持將這場史無前例的三方領袖會議聚焦於裁減核武，引發北京不滿。中國多年來持續抗拒就其核武計畫與華府進行直接接觸。
聯合國長期倡導核裁軍，同時示警地緣政治緊張局勢升溫和大國彼此競爭加劇，正在推升全球核風險。
古特瑞斯重申聯合國的呼籲，盼透過外交途徑解決美國與以色列針對伊朗的戰爭。外界預期川普將在三方峰會提出此議題。
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