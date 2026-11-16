川普APEC行程曝光 川習會後舉行美中俄領袖峰會

2026亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日至18日在深圳舉行，中國國家主席習近平將和加拿大等12位APEC經濟體領導人出席並發表演講或參與專題研討；值得注意的是，美國總統川普不在工商領導人名單之中。本屆峰會吸引115家世界500強企業代表參加，其中美國企業數量居外方經濟體之首，占比近20%。美中貿易全國委員會會長譚森說，美企CEO們希望從APEC中聽到各領域達成的共識，以擴展亞太地區業務。

2026-11-16 14:30