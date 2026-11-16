川普APEC行程曝光 川習會後舉行美中俄領袖峰會
白宮隨行採訪團今天在官方X帳號公布美國總統川普16日至19日行程，他19日將先在中國深圳出席APEC領袖全體會議，接著會見中國國家主席習近平，隨後舉行美中俄領袖峰會。
白宮隨行採訪團（White House Press Pool Reports）公布的行程如下：
●11月16日星期一
美東時間上午7時，川普進行行政事務時間（Executive Time），不開放媒體採訪。
川普隨後將離開白宮，前往阿拉斯加州安克拉治（Anchorage），此行程開放媒體採訪。
川普抵達安克拉治後，再從當地出發前往菲律賓馬尼拉。
●11月17日星期二
川普抵達菲律賓馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport），僅開放事先取得採訪資格的媒體採訪。
菲律賓標準時間下午6時20分，川普將在晨麗度假村（Solaire Resort）迎接「四方安全對話」（Quad）領袖，並參與合影活動。
下午6時30分，川普與「四方安全對話」領袖舉行多邊會議。
下午7時25分，川普出席美泰貿易協議簽署儀式。
下午7時45分，川普出席東協與美國特別峰會及招待會，活動不開放媒體採訪。
下午8時25分，川普出席美國與東協晚宴。
●11月18日星期三
菲律賓標準時間上午8時，川普將在馬尼拉進行行政事務時間，活動不開放媒體採訪。
上午11時5分，川普將在馬拉坎南宮（MalacanangPalace）與菲律賓總統共同出席歡迎儀式，僅開放事先取得採訪資格的媒體採訪。
上午11時30分，川普在馬拉坎南宮舉行雙邊會談。
中午12時30分，川普在馬拉坎南宮出席雙邊午宴。
隨後，川普將離開馬尼拉前往中國深圳，於當天抵達深圳。
●11月19日星期四
中國標準時間上午8時，川普在深圳進行行政事務時間，活動不開放媒體採訪。
上午9時30分，川普在深圳國際交流中心與亞太經濟合作會議（APEC）與會領袖合影，僅開放特定隨行採訪團採訪。
上午9時45分，川普出席APEC領袖全體會議，僅開放特定隨行採訪團採訪。
中午12時45分，川普在麒麟山莊與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，僅開放特定隨行採訪團採訪。
下午2時30分，川普將在麒麟山莊與習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行三方會談，僅開放特定隨行採訪團採訪。
隨後，川普離開深圳返回白宮，抵達白宮時行程開放媒體採訪。
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