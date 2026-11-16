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中俄美元首首次面對面會晤 陸外交部：具有開創性意義
大陸國家主席習近平將於19日在深圳與俄羅斯總統普亭、美國總統川普舉行三方峰會。大陸外交部發言人毛寧今（16）日表示，這是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，「具有開創性意義」。
據央視新聞報導，大陸外交部16日下午舉行例行記者會。央視記者提問，中方發布了中俄美三國元首深圳會晤的消息，能否介紹此次會晤的安排及中方對會晤的期待？
毛寧回應，這是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見，具有開創性意義。中俄美都是聯合國創始會員國和安理會常任理事國，歷史上三國曾並肩贏得世界反法西斯戰爭的勝利。
毛寧指出，當前形勢下，三國肩負著合作應對全球性挑戰、促進世界和平穩定的重要責任。中俄美加強溝通、管控分歧、穩定關係，符合三國利益，也是國際社會的期待，有利於穩定世界局勢，推動對話合作。
大陸外交部16日稍早宣布，11月19日，國家主席習近平將同普亭、川普在深圳舉行中俄美元首會晤。
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