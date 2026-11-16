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APEC峰會前哨直擊！深圳主會場戒備森嚴 多道安檢仍在最後整備

經濟日報／ 特派記者余弦妙／深圳即時報導
APEC峰會倒數，深圳主會場維安嚴密。不僅設下多道維安關卡，也禁止拍攝。記者余弦妙／攝影
APEC峰會倒數，深圳主會場維安嚴密。不僅設下多道維安關卡，也禁止拍攝。記者余弦妙／攝影

亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會18日至19日將在深圳登場，峰會主會場深圳國際交流中心進入最後整備階段。本報記者16日前往現場觀察，會場周邊設有多道安檢關卡，維安層級相當高，不僅媒體採訪設備須事前申報，進場前還須接受檢查，連手機前後鏡頭也必須貼上封條，現場全面禁止拍攝，管制措施相當嚴格。

深圳國際交流中心是本屆APEC非正式領袖峰會主會場，記者16日上午前往現場時，園區內仍可見大量工作人員及維安人員忙碌，進行場地整理、環境維護及相關布置，目前尚未正式啟用，整體仍處於峰會前的最後準備階段。

從會場外圍開始，就能感受到高度維安氣氛，沿途設置多道安檢關卡，進入園區前，媒體須事先申報採訪設備，未經申報的器材不得攜入，現場工作人員也會逐一檢查。除此之外，媒體手機前後鏡頭均須貼上封條，避免進行拍攝，現場也明確禁止攝影，相關管制從設備到個人手機均相當嚴格。

在現場觀察，現階段會場內外主要以工作人員及維安人員為主，各區域仍持續進行整理及布置，維安人員則在周邊執勤、巡視，確保各項安全措施到位。儘管場館尚未正式啟用，但從會議空間、場地布置到周邊環境整備，已可看出主辦單位正積極為領袖峰會做最後準備。

深圳國際交流中心位於福田區香蜜湖片區，斥資約人民幣100億元打造，2026年5月完工，前身為1985年開業的香蜜湖度假村，2020年關閉後重新規劃轉型。此次作為APEC峰會主會場，周邊也可見大量峰會相關旗幟及植栽景觀，場地環境已完成相當程度的整理。

除主會場外，亞太經合會議工商諮詢理事會（ABAC）活動場地前海國際會議中心，同樣實施安檢及人員管制，顯示本屆APEC相關活動場地均採取嚴密維安措施，深圳也正為18日登場的領袖峰會進入最後倒數。

APEC峰會倒數，深圳的機場一落地就能看到APEC相關的招牌。記者余弦妙／攝影
APEC峰會倒數，深圳的機場一落地就能看到APEC相關的招牌。記者余弦妙／攝影

APEC峰會倒數，深圳主會場維安嚴密。不僅設下多道維安關卡，也禁止拍攝。記者余弦妙／攝影
APEC峰會倒數，深圳主會場維安嚴密。不僅設下多道維安關卡，也禁止拍攝。記者余弦妙／攝影

APEC峰會倒數，深圳主會場維安嚴密。不僅設下多道維安關卡，也禁止拍攝。記者余弦妙／攝影
APEC峰會倒數，深圳主會場維安嚴密。不僅設下多道維安關卡，也禁止拍攝。記者余弦妙／攝影

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