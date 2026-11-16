整理包／共和黨期中選舉慘敗 川習普三方峰會談什麼？5重點一次看

中國外交部證實，美國總統川普、俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，周四將在深圳APEC峰會期間首度舉行三方會晤。共和黨期中選舉慘敗，讓川普面臨跛腳鴨處境，他可能藉此重振聲勢。

一、川普想談削減核武

白宮表示，川普認為核武擴散非常危險，將討論削減全球核武。這是美方希望優先處理的議題，但中方尚未公布具體議題。

二、伊朗也將成為議題

川普也將提及美國與以色列對伊朗的戰事，但他與中俄兩國對這場戰爭的立場存在分歧。

三、普亭想談烏克蘭

俄方希望透過談判結束俄烏戰爭，白宮卻表示，川普應不會主動提起。Evercore ISI中國首席策略師Neo Wang指出，各方對議程的分歧，是峰會一大障礙。

四、美中貿易休兵能否延長成焦點

川普也將與習近平另行舉行雙邊會談。美中貿易休兵將於明年1月到期，分析師多預期延長。瑞聯銀行亞洲資深經濟學家Carlos Casanova表示，雙方也可能討論長期貿易安排，縮小美國對中逆差將是華府的核心要求。

五、習近平已先得分

Z-Ben Advisors駐上海董事總經理Peter Alexander認為，習近平能讓川普與普亭同桌、展現與兩人平起平坐的地位，已在會談前取得政治利益。