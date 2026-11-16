快訊

科技業力挺！台北101外牆今晚點燈聲援黃仁勳…文字內容曝光

散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

民進黨8連霸議員遭爆婚外情！兒接棒參選發聲：家人早知情

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／共和黨期中選舉慘敗 川習普三方峰會談什麼？5重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普（中）、習近平（右）與普亭將首度舉行三方會談。美方重視核武與伊朗，俄方希望談烏克蘭，各方對議程仍有分歧。法新社
川普（中）、習近平（右）與普亭將首度舉行三方會談。美方重視核武與伊朗，俄方希望談烏克蘭，各方對議程仍有分歧。法新社

中國外交部證實，美國總統川普、俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，周四將在深圳APEC峰會期間首度舉行三方會晤。共和黨期中選舉慘敗，讓川普面臨跛腳鴨處境，他可能藉此重振聲勢。

一、川普想談削減核武

白宮表示，川普認為核武擴散非常危險，將討論削減全球核武。這是美方希望優先處理的議題，但中方尚未公布具體議題。

二、伊朗也將成為議題

川普也將提及美國與以色列對伊朗的戰事，但他與中俄兩國對這場戰爭的立場存在分歧。

三、普亭想談烏克蘭

俄方希望透過談判結束俄烏戰爭，白宮卻表示，川普應不會主動提起。Evercore ISI中國首席策略師Neo Wang指出，各方對議程的分歧，是峰會一大障礙。

四、美中貿易休兵能否延長成焦點

川普也將與習近平另行舉行雙邊會談。美中貿易休兵將於明年1月到期，分析師多預期延長。瑞聯銀行亞洲資深經濟學家Carlos Casanova表示，雙方也可能討論長期貿易安排，縮小美國對中逆差將是華府的核心要求。

五、習近平已先得分

Z-Ben Advisors駐上海董事總經理Peter Alexander認為，習近平能讓川普與普亭同桌、展現與兩人平起平坐的地位，已在會談前取得政治利益。

川習 整理包 峰會 普亭 伊朗

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

川普訪亞洲 美中俄三方會談等5大外交看點

深圳3方峰會 美俄各有盤算 北京反對「大國交易」

深圳APEC 美中經貿休兵反成主秀 承諾如何履行也是要點

美中俄峰會在即 日媒：高市擬先與川普對話

相關新聞

整理包／共和黨期中選舉慘敗 川習普三方峰會談什麼？5重點一次看

中國外交部證實，美國總統川普、俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，周四將在深圳APEC峰會期間首度舉行三方會晤。共和黨期中選舉慘敗，讓川普面臨跛腳鴨處境，他可能藉此重振聲勢。

中俄美元首首次面對面會晤 陸外交部：具有開創性意義

大陸國家主席習近平將於19日在深圳與俄羅斯總統普亭、美國總統川普舉行三方峰會。大陸外交部發言人毛寧今（16）日表示，這是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，「具有開創性意義」。

APEC峰會前哨直擊！深圳主會場戒備森嚴 多道安檢仍在最後整備

亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會18日至19日將在深圳登場，峰會主會場深圳國際交流中心進入最後整備階段。本報記者16日前往現場觀察，會場周邊設有多道安檢關卡，維安層級相當高，不僅媒體採訪設備須事前申報，進場前還須接受檢查，連手機前後鏡頭也必須貼上封條，現場全面禁止拍攝，管制措施相當嚴格。

深圳APEC峰會主會場維安嚴 媒體手機鏡頭都被貼上封條

亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會18至19日在深圳登場，主會場深圳國際交流中心及工商領袖活動場地前海國際會議中心周邊維安嚴密。媒體進入主會場前須事先申報採訪設備，手機鏡頭也被貼上封條；場外則有不少深圳民眾駐足拍照，適逢深圳今年新實施的秋假，也有家長帶著孩子前來。

深圳APEC／美企占2成陣仗最大 12領袖峰會川普未列名單

2026亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日至18日在深圳舉行，中國國家主席習近平將和加拿大等12位APEC經濟體領導人出席並發表演講或參與專題研討；值得注意的是，美國總統川普不在工商領導人名單之中。本屆峰會吸引115家世界500強企業代表參加，其中美國企業數量居外方經濟體之首，占比近20%。美中貿易全國委員會會長譚森說，美企CEO們希望從APEC中聽到各領域達成的共識，以擴展亞太地區業務。

紅旗+比亞迪共1400輛 深圳APEC迎賓車隊排面拉滿

深圳APEC領導人非正式會議即將登場，會前接待車隊率先亮相，紅旗與比亞迪旗下騰勢分別投入近700輛國產高端車，合計可能近1400輛，負責各國代表團、貴賓及媒體接待。大批國產車整齊集結的畫面引發網友熱議，有人認為，這不只是交通保障，更展現中國汽車產業的發展成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。