深圳APEC峰會主會場維安嚴 媒體手機鏡頭都被貼上封條

亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會18至19日在深圳登場，主會場深圳國際交流中心及工商領袖活動場地前海國際會議中心周邊維安嚴密。媒體進入主會場前須事先申報採訪設備，手機鏡頭也被貼上封條；場外則有不少深圳民眾駐足拍照，適逢深圳今年新實施的秋假，也有家長帶著孩子前來。

深圳國際交流中心位於福田區香蜜湖片區，又稱香蜜湖國際中心，是本屆APEC非正式領袖峰會主會場，斥資約人民幣100億元打造，今年5月完工。場地前身為1985年開業的香蜜湖度假村，2020年關閉後重新規劃轉型。

本報記者16日上午近10時隨台灣媒體團前往深圳國際交流中心，當天天氣晴朗，園區周邊可見不少峰會相關旗幟，平時對外開放的公園卻不見遊客蹤影。同時，園區周邊也出現許多會議相關旗幟。

在進入園區前，媒體攜帶的採訪設備須事先申報，現場並對相關設備進行檢查，未申報的設備不得帶入。記者的手機前後鏡頭均被貼上封條，隨後也有工作人員上前提醒，禁止攝影，媒體採訪及設備使用受到一定限制。

進入園區後，會議中心建築入口設有管制閘門，須憑證件才能進入。建築內設有多個會議廳，不少工作人員正在討論及布置場地，為峰會相關活動做準備。上午11時59分，記者也觀察到有4輛順豐冷運車進入園區。

場館周邊的維安部署同樣受到關注。沿途可見不少維安人員執勤，部分人員隊伍排列整齊，行進步伐一致，會場周邊也不時可見人員巡視。從進入園區前的設備檢查、建築入口的證件管制，到周邊人員部署，現場安全管理措施相當嚴格。

此外，深圳國際交流中心周邊也持續進行環境整理。園區沿途可見大量植栽，花圃周邊仍有工人進行維護及整理，場館周邊綠化景觀相當醒目，沿途也可見香蜜湖一帶的景觀。

不過，場館外的氣氛與場內有所不同。在安檢區外，不少深圳民眾停下腳步，拿起手機拍攝會場周邊景象，有些人帶著孩子前來，也有人手持旗子拍照留念。即使場館周邊有安檢及維安人員駐守，仍有民眾在外圍駐足觀看，現場可見不同年齡層的民眾。

有深圳民眾向記者說，近期有七天假期，趁著放假外出。深圳今年開始實施秋假，時間恰好與APEC峰會期間重疊，部分民眾也利用假期安排外出活動。這項秋假安排是深圳今年新實施的措施，並非因APEC峰會舉行而特別放假；其他省份則早在去年便已開始實施相關安排。

除APEC主會場，亞太經合會議工商諮詢理事會（ABAC）活動場地前海國際會議中心周邊也有安檢措施。記者觀察，進入會議中心前同樣須接受安全檢查，周邊可見多名工作人員。當有民眾舉起手機準備拍攝時，現場也可見工作人員留意周邊動態。

APEC非正式領袖峰會18至19日在深圳登場，主會場深圳國際交流中心周邊可見峰會相關旗幟及布置，迎接各經濟體代表團到訪。記者謝守真／攝影

APEC非正式領袖峰會主會場深圳國際交流中心外，不少深圳民眾駐足拍攝場館周邊景象，也有家長帶著孩子前來。記者謝守真／攝影

APEC非正式領袖峰會主會場深圳國際交流中心，16日上午11時59分有4輛順豐冷運車進入園區。記者謝守真／攝影