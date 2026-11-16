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川普關稅陰影籠罩APEC峰會 地緣政治角力阻礙合作

中央社／ 深圳16日綜合外電報導

亞太經濟合作會議（APEC）成員經濟體占全球貿易總額逾半，但地緣政治角力及美國總統川普的貿易戰，使18日在中國深圳登場的峰會難有重大突破。

法新社報導，APEC由環太平洋地區的21個經濟體組成，包括美國、中國、日本、俄羅斯、加拿大、墨西哥、澳洲及印尼等。

新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆斯（Deborah Elms）指出，中國、美國及俄羅斯三方彼此不和，加上涉及多個成員的地緣政治競爭，使APEC成員即使要在相對單純的議題上合作，也比以往更加困難。美國財政部長貝森特（ScottBessent）等官員缺席10月在香港舉行的APEC財長會議，也讓其他成員失去與美方重要官員交流的機會。

與此同時，川普的關稅攻勢並未因民主黨在11月3日期中選舉贏得國會控制權而轉向。美國最高法院2月推翻川普多項關稅措施後，華府改以打擊強迫勞動不力為由，對包括亞洲及拉丁美洲APEC成員在內的60個經濟體加徵最高12.5%關稅；針對鋼鐵、汽車及木材等產業的關稅也仍有效。

美國「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）表示，川普正加碼推動關稅，「國會難以左右他的貿易和關稅政策，他也不太可能改變立場」，川普甚至不在意自己的政策是否會影響共和黨支持度，因此更能放手行事。

川普的政策已促使其他國家深化彼此的貿易關係，降低對美國的依賴。加拿大總理卡尼（MarkCarney）14日表示，渥太華（Ottawa）已完成與菲律賓的自由貿易協定談判，並正與東南亞國家協會（ASEAN）11個成員國協商更廣泛協議。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）15日在馬尼拉出席東協全體會議時也說，美國加徵關稅後，巴西決定尋找其他貿易夥伴，而非向美方低頭。他指出，巴西與印尼及越南的貿易額分別成長15%及13%。

涵蓋中國、東南亞國家，以及日本、澳洲、南韓等夥伴的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），已訂下長期降低關稅的目標。不過，智庫「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit）亞洲首席經濟學家馬志昂（Nick Marro）指出，RCEP的執行及爭端解決機制較為薄弱，在地緣政治日益分歧、美國保護主義升高，以及中國經濟失衡持續外溢之際，這項協定能為中型國家提供的保障仍相當有限。

川普 地緣政治 APEC

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