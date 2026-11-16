快訊

黃仁勳從華府局外人變川普麻吉！美媒還原白宮初見 2點打動川普

星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

黃仁勳下台衝擊台股暴跌逾2,000點有解嗎？分析師曝復出三部曲

聽新聞
0:00 / 0:00

東協簽署備忘錄 強化跨境能源互聯

中央社／ 馬尼拉16日專電

東南亞國家協會（ASEAN）會員國已完成簽署「東協電網增強版合作備忘錄」（Enhanced Memorandum of Understandingon the ASEAN Power Grid），為區域跨境能源互聯建立更完善的架構。

菲律賓是今年東協輪值主席國，菲律賓能源部今天發布新聞稿指出，增強版備忘錄的簽署，為各國進一步發展跨境電力基礎設施及多邊電力交易提供合作框架。

東協於2007年即已在新加坡簽署東協電網合作備忘錄（Memorandum of Understanding on the ASEAN PowerGrid），如今的增強版備忘錄則為發展電力互聯和多邊電力貿易提供了進階架構。

增強版備忘錄涵蓋電力基礎設施規劃、制度安排、政策與監管、融資取得等領域，合作項目包括陸上輸電線路及海底電纜；電力市場整合將以自願方式進行，尊重各國自主權，以及各自的政策、法律與法規。

菲律賓能源部指出，區域電網有助提升電力系統韌性，並促進再生能源整合，讓家庭及企業取得更穩定且可負擔的電力，進一步提升東協競爭力。

新聞稿引述東協秘書長高金歡（Kao Kim Hourn）表示，增強版備忘錄的簽署反映會員國對建立能源連結的互信，歡迎合作夥伴及投資者將承諾轉為實際計畫，為人民提供可靠、可負擔及永續的電力。

在融資方面，增強版備忘錄鼓勵各國政府、民間企業及金融機構整合資源，協助東協電網的研究、建設、營運及後續發展。

增強版備忘錄也將與東協、亞洲開發銀行（ADB）及世界銀行等單位共同推動的「東協電網融資倡議」（ASEAN Power Grid Financing Initiative）相輔相成，支持計畫前期準備工作，並籌措所需資金。

東協 能源 菲律賓

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

「已促成約8成共識」菲律賓未能完成南海準則談判 交棒新加坡推進

東協中國峰會登場 小馬可仕籲實際行動尊重國際法

與RCEP互補 中國—東協自貿區3.0版升級議定書下月生效

東協峰會登場聚焦南海等議題 川普17日將抵馬尼拉

相關新聞

深圳禁鳴喇叭 公共運輸5折迎客

亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖峰會將於十八至十九日在深圳登場，當地加緊各項會議準備，從機場宣傳、外賓服務到市區交通管制，氛圍濃厚。有深圳民眾說，近期道路交通反而較不壅塞，但全市禁鳴喇叭後，開車也得更加小心。

APEC工商峰會川普缺席 12領導人參與

亞太經合會（ＡＰＥＣ）工商領導人峰會將於十七日至十八日在深圳舉行，中國貿促會副會長李慶霜昨表示，大陸國家主席習近平與澳洲、加拿大、俄羅斯、南韓等十二個經濟體領導人將出席峰會。美國總統川普因行程安排因素，未在出席名單。此外，將有一一五家世界五百強企業代表參加峰會，其中美國參會企業數量居外方經濟體之首，占比近兩成。

晶片陰影下 川習會5大挑戰

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議十八日至十九日將在中國深圳登場，美國總統川普與大陸國家主席習近平預計舉行場邊會晤。輝達前執行長黃仁勳因婚外情下台，其中一名對象疑為大陸間諜，讓對中晶片出口管制再成焦點。紐約時報盤點美中關係面臨五大問題。

東協峰會 聚焦南海爭議

第四十九屆東南亞國協峰會及相關峰會十五日在馬尼拉登場，區域領袖將與主要對話夥伴展開為期三天的會議，預料聚焦南海爭議、中東及烏克蘭局勢等議題，法新社說，全球領袖也針對美國總統川普的貿易戰尋求共同立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。