東協簽署備忘錄 強化跨境能源互聯

東南亞國家協會（ASEAN）會員國已完成簽署「東協電網增強版合作備忘錄」（Enhanced Memorandum of Understandingon the ASEAN Power Grid），為區域跨境能源互聯建立更完善的架構。

菲律賓是今年東協輪值主席國，菲律賓能源部今天發布新聞稿指出，增強版備忘錄的簽署，為各國進一步發展跨境電力基礎設施及多邊電力交易提供合作框架。

東協於2007年即已在新加坡簽署東協電網合作備忘錄（Memorandum of Understanding on the ASEAN PowerGrid），如今的增強版備忘錄則為發展電力互聯和多邊電力貿易提供了進階架構。

增強版備忘錄涵蓋電力基礎設施規劃、制度安排、政策與監管、融資取得等領域，合作項目包括陸上輸電線路及海底電纜；電力市場整合將以自願方式進行，尊重各國自主權，以及各自的政策、法律與法規。

菲律賓能源部指出，區域電網有助提升電力系統韌性，並促進再生能源整合，讓家庭及企業取得更穩定且可負擔的電力，進一步提升東協競爭力。

新聞稿引述東協秘書長高金歡（Kao Kim Hourn）表示，增強版備忘錄的簽署反映會員國對建立能源連結的互信，歡迎合作夥伴及投資者將承諾轉為實際計畫，為人民提供可靠、可負擔及永續的電力。

在融資方面，增強版備忘錄鼓勵各國政府、民間企業及金融機構整合資源，協助東協電網的研究、建設、營運及後續發展。

增強版備忘錄也將與東協、亞洲開發銀行（ADB）及世界銀行等單位共同推動的「東協電網融資倡議」（ASEAN Power Grid Financing Initiative）相輔相成，支持計畫前期準備工作，並籌措所需資金。