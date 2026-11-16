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東協中國峰會登場 小馬可仕籲實際行動尊重國際法

中央社／ 馬尼拉16日專電

東南亞國家協會（ASEAN）與中國峰會今天在馬尼拉登場。在南海局勢持續緊張之際，菲律賓總統小馬可仕強調，各方必須以實際行動展現對國際法及和平解決爭端的承諾。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，15日至17日在菲律賓國際會議中心（PICC）主辦東協峰會及相關峰會；第29屆東協-中國峰會於上午登場，由菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和中國國務院總理李強共同主持。

李強昨晚搭乘包機抵達馬尼拉，菲律賓方面安排財政部長吳詩澤（Frederick Go）接機。

小馬可仕在開幕致詞中說，今年適逢東協與中國建立對話關係35週年，以及雙方建立全面戰略夥伴關係5週年，雙方關係持續深化，在政治安全、經濟及社會文化合作領域都取得實質進展。

東協-中國峰會是在南海局勢持續緊張、東協與中國談判南海行為準則（COC）之際舉行，小馬可仕強調，各方對國際法及和平解決爭端的共同承諾，必須體現在實際行動中，應自我克制、相互尊重及務實合作。

小馬可仕未點名任何國家，但菲律賓與中國的關係正因多次南海衝突而陷入緊張。

李強致詞時則表示，過去5年國際社會面臨單邊主義、保護主義、陣營對抗及地緣衝突等挑戰，但中國與東協合作逆勢成長，雙方應順應創新發展趨勢，共同強化創新能力，開拓經濟成長空間。

根據峰會資料，東協-中國峰會將聚焦政治安全、經濟及社會文化等優先領域，包括打擊跨國犯罪及網路詐騙、貿易與投資、區域互聯互通、能源安全與能源轉型、數位整合及人工智慧。

其他討論項目包括再生能源、東協電網、農業、科技、教育、觀光、文化等合作及民間交流。此外，東協與中國料會重申全面戰略夥伴關係，並討論如何落實2026年至2030年行動計畫。

東協與中國2025年雙邊商品貿易額達9131億美元。

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