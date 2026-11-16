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東協峰會李在明將會高市早苗 1年進行4度會談

中央社／ 首爾16日專電

韓國總統李在明今天出訪菲律賓，將參加東協相關峰會，並預計明天與日本首相高市早苗進行會談，這是兩人相隔6個月、1年多來第4度正式領袖會談，雙方就韓日關係、國際局勢等交換意見。

青瓦台發言人金性完今天表示，李在明將於明天藉由出席東協相關峰會的機會，與日本首相高市早苗舉行韓日領袖會談。這將是兩國領袖繼今年5月在安東舉行峰會後，時隔6個月再次會面，雙方預計就韓日關係及區域、國際局勢等議題交換意見。

韓國、日本近來實行「穿梭外交」，自去年10月30日慶州亞太經濟合作會議（APEC），到今年1月13日李在明訪問高市早苗的家鄉奈良，進行會談，再到今年5月19日高市早苗回訪李在明的家鄉安東。

此外，李在明今天啟程出國，先前往菲律賓出席東協相關峰會，再赴中國舉行的APEC。李在明於社群媒體上表示，「韓國在國際社會的地位已大幅提升，國際社會對韓國的期待，以及韓國所扮演的角色也隨之擴大，我將竭盡全力，確保各項工作順利推進並取得成果」。

李在明指出，為了讓去年慶州APEC領袖會議討論的各項合作議題能夠轉化為實際成果，將持續推動後續合作。李在明期盼，除了擴大與東協國家的經濟及外交合作，也尋求與亞太地區各國共同成長、繁榮的途徑。

李在明也提到，在AI、文化創意產業等未來成長領域的合作，以及能源供應鏈不穩定、跨國犯罪等需要多國共同解決的問題上，韓國也將發揮主導作用，推動取得具體成果。他強調，「擴大國際社會對朝鮮半島和平共存的支持，也是不可或缺的重要任務」。

東協 李在明 高市早苗

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