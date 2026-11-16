從大帆船貿易到西班牙古城 菲律賓東協峰會展現歷史風華

登上重現17世紀風貌的大帆船，感受數百年前橫跨太平洋的貿易歷史，再走進西班牙殖民時期建造的古城區。菲律賓藉由主辦東協峰會的機會，向國際媒體代表呈現海洋文化、歷史風華與觀光魅力。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，15日至17日在菲律賓國際會議中心（PICC）舉行東協峰會及相關峰會，主題為「攜手導航共同未來」（Navigating OurFuture, Together）；維安單位上週即已進入高度警戒狀態以及交通管制，確保與會領袖安全。

各國領袖與代表主要在國際會議中心開會，國際媒體被安排在會場園區外圍的馬尼拉世界貿易中心，參加記者會及觀看會議相關直播影片。

菲律賓觀光部也為媒體安排馬尼拉參訪行程，從巴賽城（Pasay City）的西班牙大帆船博物館（Museo delGaleon）出發，到已有450多年歷史的馬尼拉王城區（Intramuros），展現菲律賓早年在跨海貿易中的角色，以及多元文化特色。

大帆船博物館以菲律賓與墨西哥之間延續數百年的馬尼拉-阿卡普爾科大帆船貿易（Manila-AcapulcoGalleon Trade）為主題，介紹菲律賓如何成為連結亞洲、美洲與歐洲的貿易樞紐。

館內展示17世紀大帆船「聖靈號」（Galeón EspírituSanto）的等比例複製船，長約40公尺、高31公尺，1603年至1618年參與馬尼拉-阿卡普爾科航線，據傳未遇任何海盜攻擊，訪客可以登船探索，一窺當時的航海技術、海上生活情況。

馬尼拉王城區（Intramuros）地名源自西班牙語，意指「城牆之內」，是西班牙殖民統治時期建造的城區，作為政治、宗教及軍事中心，並隔離菲律賓人、華人。

王城區四周環繞石牆與防禦工事，至今仍保留許多殖民時期的重要建築，其中的聖地牙哥堡（FortSantiago）建於1571年，菲律賓民族英雄黎剎（JoseRizal）1896年遭處決前，就被囚禁於此；第2次世界大戰期間，這裡也成激烈戰場，牆上的彈孔保留至今日。

其他重要景點包括被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的聖奧古斯丁教堂（SanAgustin Church），以及防禦塔遺跡等。

菲律賓觀光部另在國際媒體中心設計地方美食區、健康養生體驗站以及菲律賓微型、中小型企業（MSME）展示區，讓與會媒體近距離體驗菲律賓的生活魅力。