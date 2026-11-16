深圳禁鳴喇叭 公共運輸5折迎客

亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖峰會將於十八至十九日在深圳登場，當地加緊各項會議準備，從機場宣傳、外賓服務到市區交通管制，氛圍濃厚。有深圳民眾說，近期道路交通反而較不壅塞，但全市禁鳴喇叭後，開車也得更加小心。

本報記者十五日抵達深圳，從飛機空橋、機場航廈到行李轉盤，沿途媒體燈箱及大型螢幕幾乎可見ＡＰＥＣ相關視覺設計與宣傳文案。

為便利外籍旅客，深圳在機場、口岸及交通樞紐等場所加強外語服務，全市布設逾七千套人工智慧翻譯設備。

交通方面，深圳倡議市民在會議期間彈性辦公、綠色出行，已有逾一百五十萬名車主申報綠色出行，並有一批企業及事業單位響應彈性工作安排。會議期間全市地鐵、公車票價打五折，部分地鐵路線班距縮短至二分鐘。

不過，對當地居民而言，交通管制帶來的生活變化可能更有感。深圳自十一月一日起實施全天禁止鳴喇叭措施，違規最高可處人民幣三百元（約台幣一四七九元）罰款。網路上甚至出現駕駛拿出「尖叫雞」、吹小號或模仿動物叫聲代替汽車喇叭的討論。

深圳居民張小姐對記者說，政府雖倡議居家辦公，也有不少公司照常上班。她笑稱，朋友對此怨氣不小，甚至開玩笑說「深圳牛馬天塌了都要上班」。