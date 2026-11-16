APEC工商峰會川普缺席 12領導人參與

亞太經合會（ＡＰＥＣ）工商領導人峰會將於十七日至十八日在深圳舉行，中國貿促會副會長李慶霜昨表示，大陸國家主席習近平與澳洲、加拿大、俄羅斯、南韓等十二個經濟體領導人將出席峰會。美國總統川普因行程安排因素，未在出席名單。此外，將有一一五家世界五百強企業代表參加峰會，其中美國參會企業數量居外方經濟體之首，占比近兩成。

李慶霜昨在二○二六年ＡＰＥＣ工商界活動專題記者會上表示，習近平等十二位ＡＰＥＣ經濟體領導人將出席十七日至十八日舉行的工商領導人峰會並發表演講、致詞或參與專題研討。

上屆在南韓舉行的ＡＰＥＣ工商領導人峰會，川普出席並發表演講，但未出席隨後的領導人非正式會議；大陸方面，習近平去年在工商領導人峰會僅發表書面致詞，但全程出席領導人非正式會議並發表演講，同時接任二○二六年ＡＰＥＣ主辦國。

川普缺席本屆工商領導人峰會，可能與行程安排有關。按川普亞洲行程，川普預計在十六日由美國啟程出訪，展開為期四天的亞洲訪問行程：十七日訪問菲律賓，出席東協峰會；十八日至十九日出席深圳ＡＰＥＣ峰會。

ＡＰＥＣ工商領導人峰會作為ＡＰＥＣ領導人會議周的重要組成，被譽為「工商界奧林匹克」，將於十七日至十八日在深圳舉行。