晶片陰影下 川習會5大挑戰

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議十八日至十九日將在中國深圳登場，美國總統川普與大陸國家主席習近平預計舉行場邊會晤。輝達前執行長黃仁勳因婚外情下台，其中一名對象疑為大陸間諜，讓對中晶片出口管制再成焦點。紐約時報盤點美中關係面臨五大問題。

美中貿易休兵會破裂嗎？

觀察人士對峰會取得重大突破期待不高。美中貿易休兵協議明年一月十日到期。業界指北京未充分履行承諾，白宮本月也表達不滿，川普政府可能祭出金融制裁。

美會收緊晶片出口管制？

黃仁勳請辭後，美國國會對中鷹派加緊推動三項加強管制晶片法案，川普政府今年一月放行輝達H200晶片銷往大陸的決定也受到檢視。

顧問公司ＤＧＡ歐布萊特石橋集團合夥人崔奧洛指出，微軟、亞馬遜等美雲端巨頭明年若在平台託管月之暗面、智譜等大陸業者的開放權重模型，可能受到審查。

中國會加強科技管制嗎？

北京要求部分企業資深ＡＩ研究員及主管出國前取得批准，出口管制清單也擴及電池與部分工業機械。學者杜如松說：「預料二○二七年還會有更多這類措施」。

美能降低對中國稀土的依賴嗎？

若美收緊晶片管制，北京可能限制稀土及稀土磁鐵出口。美國向本土稀土企業投入逾廿五億美元。戰略暨國際研究中心關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭說：「在新稀土設施投入運作前，稀土仍會是中國的談判籌碼」。

哪些黑天鵝可能打亂美中關係？

紐時指出，大國開戰將是後果最嚴重的黑天鵝事件。美國或大陸若遭遇利用ＡＩ發動的大規模網攻或半導體市場突然崩盤，也可能影響雙方關係。