東協峰會 聚焦南海爭議

第四十九屆東南亞國協峰會及相關峰會十五日在馬尼拉登場，區域領袖將與主要對話夥伴展開為期三天的會議，預料聚焦南海爭議、中東及烏克蘭局勢等議題，法新社說，全球領袖也針對美國總統川普的貿易戰尋求共同立場。

與會者除了東協十一個會員國領袖及代表，美國總統川普預計十七日抵達馬尼拉，將與同屬四方安全對話（Quad）的印度、日本及澳洲領袖會面，這是川普第二任期首次與三國領袖舉行四方會談。巴西總統魯拉、中國國務院總理李強、聯合國秘書長古特瑞斯及國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃等領袖與政要也出席。

魯拉十五日在馬尼拉表示，美國關稅戰讓巴西學到重要一課，「我們沒有哭泣，也沒有乞求美國政府可憐我們，而是決定尋找其他貿易夥伴，拓展商品銷售及採購市場」。他指出，巴西與印尼及越南的貿易額，分別成長百分之十五及百分之十三。

加拿大總理卡尼十四日在馬尼拉表達類似立場。他介紹加拿大與菲律賓新簽署的自由貿易協定以及與東協的貿易談判，表示相關談判已「大致完成」。卡尼說，這兩項協議目的是創造更多機會，降低對美國市場的依賴。

為維護峰會安全，馬尼拉部署近兩萬警力，十七日料將有數千人前往峰會會場附近參加反川普示威。抗議主軸指向美國主導的「矽盛世計畫」，這項供應鏈倡議旨在抗衡中國大陸，但該計畫預計在馬尼拉北部興建占地一六二○公頃的人工智慧園區，恐迫使當地原住民家庭搬遷。

約有兩百名示威者十五日聚集抗議，部分民眾手持「菲律賓不是待售商品」及「禁止川普」等標語遊行，但遭警方阻擋，雙方一度發生衝突，至少三人遭警方帶走。

川普結束馬尼拉行程後，預定十八日與菲律賓總統馬可仕會面，討論國防安全、菲美經貿與科技合作等事宜，當天稍後前往中國深圳，出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會。

日本首相高市早苗擬於十七日在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲零排放共同體（ＡＺＥＣ）領袖會議上，倡議成立「亞洲版國際能源總署（ＩＥＡ）」，作為各國在危機時期合作調度石油的架構。讀賣新聞十五日報導，多名日本政府相關人士透露，日本的構想是在日本國內替東南亞國家儲備石油並收取使用費。