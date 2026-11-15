快訊

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC前夕維穩？侯孝賢作品「童年往事」在港遭無預警撤映

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港西九「M+博物館」原定11月22日及12月12日，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的電影作品「童年往事」，但因「技術問題」取消所有場次。圖／M+博物館官網
香港西九「M+博物館」原定11月22日及12月12日，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的電影作品「童年往事」，但因「技術問題」取消所有場次。圖／M+博物館官網

港媒報導，香港西九「M+博物館」原定11月22日及12月12日，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的電影作品「童年往事」，但M+官方網站13日公佈，因「技術問題」取消所有場次，事後稱主因未獲電檢處批出許可而需要取消。

由於取消放映的時間點恰逢深圳舉行APEC峰會前夕，香港接連有多項藝文與商業活動遭取消，有些輿論認為撤映可能與政治維穩有關。

港媒《香港01》報導，電檢處回覆查詢指，一直按「電影檢查條例」的規定及既定機制處理所有影片的送檢申請，不會就個別影片或申請作出評論。

據悉，M+由本月21日至下月18日舉行「追光逐影：李屏賓的攝影藝術」活動，並精選台灣攝影師李屏賓參與的10部電影放映，侯孝賢作品「童年往事」排列首位。但M+在網站公布，「童年往事」全部放映場次已取消。

值得注意的是，本次放映的侯孝賢作品中，只有「童年往事」被取消放映，另外9套作品不受影響，當中包括同由侯孝賢的「刺客聶隱娘」和「海上花」。M+另一項活動「鉤沈與遺珠」，以35毫米菲林格式放映侯孝賢的「珈琲時光」，兩個場次目前仍有售。

「童年往事」取材自侯孝賢自身的成長故事，講述主角阿孝隨父親舉家由大陸遷居台灣，其在高雄鳳山的成長故事。電影是侯孝賢的半自傳作品，並由李屏賓掌鏡。該片富含歷史與政治隱喻，包括對威權時代的恐懼、也捕捉台灣社會本土認同轉折。這部片在大陸影評平台豆瓣8.9分，持續受到大陸影迷圈與文藝青年的歡迎，甚至成為大陸學院課堂上的代表作教材。

此外，近期香港多項文化娛樂活動宣布取消，比如大型成人展 MEGA FANS EXPO 2026 ；香港連鎖酒吧集團 Bar Pacific 原定於11月底邀請台灣猛男團組合 TWB「猛男騷」 到旗下三間分店演出，但已宣布因突發不可抗力因素取消；11月19日至22日原本有單位邀請日本縛繩師來港開班與演出，因不可抗力因素喊卡並安排退費。

侯孝賢 APEC 香港 峰會 大陸

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

APEC帶旺 鄰近香港高鐵站訂房升2成 餐旅業：港深發揮協同效應

日學者川瀨健一書寫芳明館戲院 重溫日治時期庶民記憶

深圳APEC／最強安保天團 反恐「戰狼突擊隊」重裝巡邏

開拓模型祭首設文總特別獎 得獎作重現港片場景

相關新聞

美中俄領袖首度三方峰會 分析指不會是「新版雅爾達會議」

美中俄領袖預計19日將在APEC深圳峰會期間舉行三方領袖峰會，引發有關「新版雅爾達會議」的聯想。有學者認為，兩者不能相提...

APEC前夕維穩？侯孝賢作品「童年往事」在港遭無預警撤映

港媒報導，香港西九「M+博物館」原定11月22日及12月12日，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的電影作品「童年往事」，但M+官方網站13日公佈，因「技術問題」取消所有場次，事後稱主因未獲電檢處批出許可而需要取消。

深圳3方峰會 美俄各有盤算 北京反對「大國交易」

美中俄三國19日將在深圳舉行三方峰會，正就可能議程進行磋商。路透及紐約時報報導，川普總統和俄羅斯總統普亭對這場會談顯然各有盤算；曾在二戰末期被「雅爾達密約」出賣的中國，則對是否以東道主身分提供平台，讓普亭與華府就烏克蘭問題達成「大國交易」，持謹慎態度。

川習三會前 美中貿易委員會視訊首開會議 談對等降稅等議題

中國國家主席習近平與美國總統川普下周在APEC深圳峰會再聚首前夕，美中於5月商定成立的貿易委員會，13日透過視訊方式舉行首次會議。中國商務部表示，雙方就關稅、「300億對300億」對等降稅安排、農產品貿易等議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。

美中俄峰會在即 日媒：高市擬先與川普對話

美中俄領袖19日將在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行三方會議，使國際社會高度關注。日媒指出，日本首相高市早苗擬在這場...

見證歷史！深圳 APEC 領袖峰會 美、中、俄三方對話聚焦

白宮發言人威爾斯13日表示，美國總統川普將於菲律賓時間17日抵達馬尼拉，18日下午轉往深圳，19日舉行川習會和史上首次正式的美中俄三方峰會。CNBC報導，川普此行，不打算對中國大陸國家主席習近平提黃仁勳與疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂的婚外情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。