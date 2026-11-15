APEC前夕維穩？侯孝賢作品「童年往事」在港遭無預警撤映

港媒報導，香港西九「M+博物館」原定11月22日及12月12日，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的電影作品「童年往事」，但M+官方網站13日公佈，因「技術問題」取消所有場次，事後稱主因未獲電檢處批出許可而需要取消。

由於取消放映的時間點恰逢深圳舉行APEC峰會前夕，香港接連有多項藝文與商業活動遭取消，有些輿論認為撤映可能與政治維穩有關。

港媒《香港01》報導，電檢處回覆查詢指，一直按「電影檢查條例」的規定及既定機制處理所有影片的送檢申請，不會就個別影片或申請作出評論。

據悉，M+由本月21日至下月18日舉行「追光逐影：李屏賓的攝影藝術」活動，並精選台灣攝影師李屏賓參與的10部電影放映，侯孝賢作品「童年往事」排列首位。但M+在網站公布，「童年往事」全部放映場次已取消。

值得注意的是，本次放映的侯孝賢作品中，只有「童年往事」被取消放映，另外9套作品不受影響，當中包括同由侯孝賢的「刺客聶隱娘」和「海上花」。M+另一項活動「鉤沈與遺珠」，以35毫米菲林格式放映侯孝賢的「珈琲時光」，兩個場次目前仍有售。

「童年往事」取材自侯孝賢自身的成長故事，講述主角阿孝隨父親舉家由大陸遷居台灣，其在高雄鳳山的成長故事。電影是侯孝賢的半自傳作品，並由李屏賓掌鏡。該片富含歷史與政治隱喻，包括對威權時代的恐懼、也捕捉台灣社會本土認同轉折。這部片在大陸影評平台豆瓣8.9分，持續受到大陸影迷圈與文藝青年的歡迎，甚至成為大陸學院課堂上的代表作教材。

此外，近期香港多項文化娛樂活動宣布取消，比如大型成人展 MEGA FANS EXPO 2026 ；香港連鎖酒吧集團 Bar Pacific 原定於11月底邀請台灣猛男團組合 TWB「猛男騷」 到旗下三間分店演出，但已宣布因突發不可抗力因素取消；11月19日至22日原本有單位邀請日本縛繩師來港開班與演出，因不可抗力因素喊卡並安排退費。