美中俄領袖首度三方峰會 分析指不會是「新版雅爾達會議」

美中俄領袖預計19日將在APEC深圳峰會期間舉行三方領袖峰會，引發有關「新版雅爾達會議」的聯想。有學者認為，兩者不能相提並論，因為三方沒有共同的利益，也缺少足夠解決問題的力量。

白宮14日證實，美國總統川普（Donald Trump）將出席這場於18日至19日在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議，他將與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行首次三方會談。

白宮方面表示，會談將聚焦核武擴散問題。不過，當前全球局勢中，俄烏戰爭、美國和以色列對伊朗戰爭以及美中貿易和科技戰也都是眾人關注的重要議題。

已有些分析將這場三方領袖峰會與1945年雅爾達密約為戰後列強利益分配定調相比擬，引發外界關注甚至不安。據日媒報導，日本外務省高層就表示，美日有同盟關係，但美國若與持續強化日本周邊軍事部署的中國及俄羅斯領袖接近，可能形成敏感局面。

旅美中國學者、「北京之春」雜誌榮譽主編胡平告訴中央社記者，當年雅爾塔會議的美英蘇三國是二戰盟友，以戰勝國的姿態安排戰後的國際秩序。現在的美中俄三國不是盟友關係，它們也不是給世界安排新秩序。兩者不可相提並論。

他說，這次會談有象徵性意義，顯示美中俄是當今世界「最強的三國」。但如果這次會談在解決重大問題上並沒有取得歷史性的進展，則反過來證明這三國間缺少足夠的共同利益，也缺少足夠解決問題的共識和力量。

他認為，單單是這次會談到最後才敲定，便足以不對它抱多少期待。

俄烏戰爭已經進行4年餘，近期兩國已展開終戰會談。但美俄中對這場戰爭的立場都不一樣，胡平認為，在烏克蘭和歐盟缺席的情況下，美中俄三方會談不可能達成一個讓各方都接受的決定。其他重大問題也很難達成一致決定。

外電報導，美國政府一名官員告訴記者，川普不會在這次三方峰會中提及俄烏戰爭，不過克里姆林宮官員先前暗示，這場衝突可能成為討論議題。身為俄國盟友的中國則表示，烏克蘭戰爭是歐洲事務。