快訊

日本客來台狂掃伴手禮 戰利品赫見「小心地滑、董事長室」標示牌

亞冠賽／中華隊首度落居第4 日媒報導：12強賽王者屈辱墊底

首波大陸冷氣團要來了？ 周三起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美中俄APEC將會面 烏以頓巴斯換入北約？

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
俄烏戰爭談判與美中俄峰會，是近來國際政治各界關注的焦點。（中央社示意圖）
俄烏戰爭談判與美中俄峰會，是近來國際政治各界關注的焦點。（中央社示意圖）

美國恐要求烏克蘭割讓領土以結束俄烏戰爭！烏克蘭總統澤倫斯基14日透露美方對他如此要求，但也表示可藉此換取加入北約；但俄方要求限制烏克蘭軍隊規模、保持中立，恐不會輕易答應此條件；美、中、俄則預計19日在中國APEC舉行場邊峰會，也可能討論相關議題，讓各界持續關注俄烏戰爭最新演變。

美方首提領土換北約

根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基表示，美國人問烏克蘭：「如果烏克蘭加入北約會怎麼樣？能否從頓巴斯撤軍？」這是美方第一次向他提出這樣的條件，而他回應說，若政府收到包含安全保障、不對烏克蘭軍隊施加任何限制，以及提供重建國家資金的具體提案，他將提交全民公投。美方並未證實相關言論，官員僅強調協議須獲雙方同意。

俄羅斯總統普丁和克里姆林宮的官員的言論則表明，俄羅斯在戰爭問題上的立場沒有改變。此前，俄羅斯曾提出限制烏克蘭軍隊規模、做出領土讓步、確保基輔保持中立，作為和平協議的條件，但遭到烏克蘭拒絕，認為此類限制會妨礙其抵禦未來任何入侵的能力。

美中俄各有盤算

雖然俄烏戰爭仍面臨僵局，但近來也出現不少變化。《半島電視台》提到，俄羅斯願意讓歐洲加入下一輪談判，隨後英國、法國、德國、義大利與波蘭確定代表歐洲加入。歐洲在美國停止對烏克蘭軍援後，對烏克蘭的防禦維持扮演很重要角色，但之前因美、歐立場不同，俄羅斯也不希望歐洲加入，之前歐洲都是間接參與談判。

路透社》提到，美、中、俄預計在19日舉行場邊領導人峰會，也可能會討論俄烏戰爭問題，還有伊朗戰爭與核子武器管制等。但3人初步的想法並不同：美國總統川普希望處理核武軍控，以修補在國內的政治地位；普丁希望處理俄烏戰爭，而中國國家主席習近平可能不希望談核武（中國不希望核武發展受到管控），此峰會成效恐怕有限。

小國成談判犧牲品

但與這三國有關的議題，包括烏克蘭與台灣等，都有人擔心俄烏戰爭與台海議題成為強權角力下的犧牲品，就如同當年的「雅爾達會議」（美、英、蘇奠定冷戰局勢的談判會議）。因此，各界都相當關注俄烏戰爭最新談判進度，還有美中俄峰會可能的成果。

【更多精采內容，詳見

北約 APEC 美中 委內瑞拉 強震

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

美國首度拋出烏克蘭入北約構想！澤倫斯基曝光交換條件

澤倫斯基表示 美方提出烏克蘭撤出頓巴斯換取加入北約

美中俄領袖APEC期間首度三方峰會 核武與伊朗戰爭成焦點

美中俄元首歷史性會晤將登場 分析指對習近平充滿風險

相關新聞

美中俄峰會在即 日媒：高市擬先與川普對話

美中俄領袖19日將在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行三方會議，使國際社會高度關注。日媒指出，日本首相高市早苗擬在這場...

見證歷史！深圳 APEC 領袖峰會 美、中、俄三方對話聚焦

白宮發言人威爾斯13日表示，美國總統川普將於菲律賓時間17日抵達馬尼拉，18日下午轉往深圳，19日舉行川習會和史上首次正式的美中俄三方峰會。CNBC報導，川普此行，不打算對中國大陸國家主席習近平提黃仁勳與疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂的婚外情。

深圳APEC領袖峰會 川習三會打經貿休兵延長賽

2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18至19日在深圳登場，美國總統川普與大陸國家主席習近平預計峰會期間舉行今年第三度會晤，外界關注雙方延續美中經貿休兵；另項焦點是美中俄三國領導人的三方會談。

出使APEC 施振榮：未安排與高市早苗正式會談

獲賴總統邀請，擔任中華台北領袖代表前往深圳出席今年ＡＰＥＣ領袖會議的施振榮表示，此次並未安排與日本首相高市早苗舉行正式會談，同時，今年可能無法召開領袖代表記者會。

川習三會前…美中貿易委員會 首次會議

大陸國家主席習近平與美國總統川普下周在ＡＰＥＣ深圳峰會再聚首前夕，美中於五月商定成立的貿易委員會，十三日透過視訊方式舉行首次會議。大陸商務部表示，雙方就關稅、「三百億對三百億」對等降稅安排、農產品貿易等議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。

美中俄峰會 陸學者：「深圳框架」開端 不是雅爾達2.0

美方已宣布將於十九日在深圳ＡＰＥＣ舉行美中俄三方會晤，到昨晚為止大陸官方尚未證實，但先前已經鬆口表示，與各方保持溝通。大陸學者日前解讀，若有三方會晤不應被解讀為「雅爾達二點○」，而更應被視為「深圳一點○」或「深圳框架」之開端。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。