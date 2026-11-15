美中俄APEC將會面 烏以頓巴斯換入北約？

美國恐要求烏克蘭割讓領土以結束俄烏戰爭！烏克蘭總統澤倫斯基14日透露美方對他如此要求，但也表示可藉此換取加入北約；但俄方要求限制烏克蘭軍隊規模、保持中立，恐不會輕易答應此條件；美、中、俄則預計19日在中國APEC舉行場邊峰會，也可能討論相關議題，讓各界持續關注俄烏戰爭最新演變。

美方首提領土換北約

根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基表示，美國人問烏克蘭：「如果烏克蘭加入北約會怎麼樣？能否從頓巴斯撤軍？」這是美方第一次向他提出這樣的條件，而他回應說，若政府收到包含安全保障、不對烏克蘭軍隊施加任何限制，以及提供重建國家資金的具體提案，他將提交全民公投。美方並未證實相關言論，官員僅強調協議須獲雙方同意。

俄羅斯總統普丁和克里姆林宮的官員的言論則表明，俄羅斯在戰爭問題上的立場沒有改變。此前，俄羅斯曾提出限制烏克蘭軍隊規模、做出領土讓步、確保基輔保持中立，作為和平協議的條件，但遭到烏克蘭拒絕，認為此類限制會妨礙其抵禦未來任何入侵的能力。

美中俄各有盤算

雖然俄烏戰爭仍面臨僵局，但近來也出現不少變化。《半島電視台》提到，俄羅斯願意讓歐洲加入下一輪談判，隨後英國、法國、德國、義大利與波蘭確定代表歐洲加入。歐洲在美國停止對烏克蘭軍援後，對烏克蘭的防禦維持扮演很重要角色，但之前因美、歐立場不同，俄羅斯也不希望歐洲加入，之前歐洲都是間接參與談判。

《路透社》提到，美、中、俄預計在19日舉行場邊領導人峰會，也可能會討論俄烏戰爭問題，還有伊朗戰爭與核子武器管制等。但3人初步的想法並不同：美國總統川普希望處理核武軍控，以修補在國內的政治地位；普丁希望處理俄烏戰爭，而中國國家主席習近平可能不希望談核武（中國不希望核武發展受到管控），此峰會成效恐怕有限。

小國成談判犧牲品

但與這三國有關的議題，包括烏克蘭與台灣等，都有人擔心俄烏戰爭與台海議題成為強權角力下的犧牲品，就如同當年的「雅爾達會議」（美、英、蘇奠定冷戰局勢的談判會議）。因此，各界都相當關注俄烏戰爭最新談判進度，還有美中俄峰會可能的成果。

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