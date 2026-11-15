美中俄峰會在即 日媒：高市擬先與川普對話

美中俄領袖19日將在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行三方會議，使國際社會高度關注。日媒指出，日本首相高市早苗擬在這場會議之前，尋求先行與美國總統川普對話。

白宮13日證實，川普（Donald Trump）將出席這場於11月18日至19日在深圳舉行的峰會。川普將與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）首次舉行三方會談。

白宮表示，會談將聚焦核武擴散問題。

日本共同社指出，在深圳APEC峰會登場之前，高市有意先在菲律賓舉辦的東南亞國家協會（ASEAN，東協）相關領袖會議之際，尋求與川普對話。

「讀賣新聞」報導，日本自民黨政調會長小林鷹之昨天造訪和歌山市期間就美中俄峰會表示，「有必要冷靜地關注議題與成果」。

他也說：「不論是什麼狀況，對於日本而言，日美同盟是外交安全保障的中心，將展開必要的運作，以維持美國在亞洲的存在感」。

共同社則指出，日本政府已向川普政府表達擔憂，且對於這場美中俄峰會，以及美中俄接近，所抱持的危機感增加。不具名的日本政府相關人士表示，「已經向美方敦促，不要損害我國過去一段時間以來建構的安全保障秩序」。

日本外交相關人士以1945年的雅爾達會議為例認為，「如果3國表現得像是國際社會的領導者，對日本而言將構成威脅。」