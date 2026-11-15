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美中俄領袖APEC期間首度三方峰會 核武與伊朗戰爭成焦點

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美中俄領袖19日將在中國亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行三方領袖峰會，預料核武條約與美國對伊朗的戰爭，將是優先討論議題，但烏克蘭問題不太可能被提及。

白宮昨天證實，美國總統川普（Donald Trump）將出席這場於11月18日至19日在深圳舉行的峰會，川普將與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行首次三方會談。

白宮表示，會談將聚焦核武擴散問題。不過，目前正值全球局勢劇烈動盪，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭、美國與以色列對伊朗的戰爭，以及華府與北京之間持續不斷的貿易緊張關係。

英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）國際政治學教授梅本（Simon Mabon）告訴半島電視台（AlJazeera）：「我想，我們將看到一些相當吸睛的合影場面，伴隨川普大量浮誇言論。」

不過，他也指出，這三方「無論聯手或各自行動，都無法讓伊朗或烏克蘭的衝突落幕」。

究竟這三個大國想要什麼？會談又可能有什麼結果？以下是目前已知的情況：

●新核武條約

俄羅斯與美國關注的首要議題之一，是已於2月失效的「新戰略武器裁減條約」（New START）。這項條約2010年首次簽署，對美俄戰略核武庫規模設下上限。

俄羅斯目前擁有全球最多的核彈頭數量，美國居次，再來是正迅速擴充核武庫的中國。

俄羅斯曾提議條約到期後延長效期，川普先前已拒絕，轉而要求達成一項納入北京的「全新、改良且現代化的」協議。不過，據了解，中國對於加入一項未曾參與制定的協議，態度並不積極。

川普政府一名高階官員告訴路透社，對話將以這項議題開場，但「我們不預期會達成任何協議」。

●美以對伊朗戰爭

官員表示，美國與以色列於2月28日對伊朗發動的戰爭也將列入討論。儘管全面攻擊目前已停止，衝突仍陷於僵局。

戰事爆發逾100天後，關鍵航道荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）仍處於封閉狀態。由於行經該海峽的船舶持續面臨伊朗攻擊與水雷威脅，石油與天然氣價格仍波動不定。戰前，中國三分之一的原油供應經由這條海峽運送。這場衝突也抑制了對中國出口商品的需求。

另一方面，俄羅斯則因能源價格上漲而獲利；在能源供應吃緊、尤其柴油短缺之際，華府近期放寬制裁，也讓俄國受惠。

●中美貿易角力

貿易戰以及爭奪人工智慧（AI）運算晶片控制權的競賽，正使北京與華府關係日益緊張。

川普去年對中國加徵145%的關稅，北京不甘示弱，也對美國進口商品課徵125%的關稅加以報復。此外，中國限制用於製造先進晶片及其他科技產品的稀土礦物出口，使雙方緊張情勢進一步升高。

川普與習近平在韓國及美國會晤後，兩國已調降關稅，並達成數項協議。然而，晶片大廠輝達（Nvidia）最近爆發的醜聞，導致美國指控中國監視輝達前執行長黃仁勳。北京否認這項指控。

●是否會討論烏克蘭戰爭？

可能性極低。美國政府一名官員告訴記者，川普不會提及此事，不過克里姆林宮官員先前暗示，這場衝突可能成為討論議題。身為俄國盟友的中國則表示，烏克蘭戰爭是歐洲事務。

美國官員也指出，華府正推動俄烏雙方和談，而中國並未真正參與這項談判進程，「因此在那個場合討論烏克蘭問題似乎不太合適」。

●各自盤算

各方希望從這場會晤中獲得什麼？分析人士指出，對普丁而言，這場會談可提供有利於形象的合影機會，以及展現實力的舞台，同時淡化烏克蘭衝突議題。

駐莫斯科記者兼政治分析人士布拉特斯基（Alexander Bratersky）告訴半島電視台，這場會晤將讓普丁取得「同儕之首」的地位，藉此向國內展現，他能在烏克蘭戰爭後影響歐洲安全架構。

至於北京，中國一直積極推動化解美國對伊朗發動的戰爭，因為中國自身的能源供應已因此受到影響。

中國也希望避免被拉進一項當初並未參與制定的核武條約。中國外交部上月表示，要求中國在現階段加入「所謂的三方核裁軍談判，既不公平，也不合理，也不現實」。

美國官員則表示，川普會優先推動中國與俄羅斯加入新核武擴散條約。白宮發言人韋爾斯（OliviaWales）指出，川普將討論減少全球核武數量。專家認為，川普可能藉此展現外交影響力。

梅本教授表示：「我認為，這場會晤的作秀意味會更濃厚。川普扮演的是國際政治家，而非和平締造者。」

專家指出，川普所屬的共和黨上週在期中選舉慘敗，可能削弱他的談判籌碼，因為新一屆由民主黨主導的國會，很可能更堅定力挺烏克蘭。

●這是新雅爾達會議的開端嗎？

俄羅斯國會外交事務委員會主席托爾斯泰（PyotrTolstoy）表示，這可能促成一場「新雅爾達會議」。

1945年，蘇聯共黨總書記史達林（Joseph Stalin）、美國總統羅斯福（Franklin D Roosevelt）及英國首相邱吉爾（Winston Churchill）在當時隸屬蘇聯的雅爾達（Yalta）召開會議，分割德國並成立聯合國，被視為新世界秩序的藍圖。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美國、中國與俄羅斯領導人舉行三方會談「極為重要」，但也指出，會中達成的任何協議都不能強加於其他國家。

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