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出使APEC 施振榮：未安排與高市早苗正式會談

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯茅毅／綜合報導
賴清德總統（左）上周敦請宏碁創辦人施振榮（右）為代表，出席深圳APEC經濟領袖會議。 聯合報系資料照
賴清德總統（左）上周敦請宏碁創辦人施振榮（右）為代表，出席深圳APEC經濟領袖會議。 聯合報系資料照

獲賴總統邀請，擔任中華台北領袖代表前往深圳出席今年ＡＰＥＣ領袖會議的施振榮表示，此次並未安排與日本首相高市早苗舉行正式會談，同時，今年可能無法召開領袖代表記者會。

去年南韓主辦ＡＰＥＣ期間，高市早苗曾兩度發文披露與林信義互動。但大陸外交部發言人抨擊，「日本領導人執意在ＡＰＥＣ會議期間與中國台灣當局人員會面，在網路社交平台高調炒作，對台獨勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣」，大陸對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

日本共同社報導，十三日施振榮向媒體透露上述消息。對於與高市早苗的互動，他還提及，應有機會在會場交談。施振榮還指，過去ＡＰＥＣ領導人會議期間舉行的台灣代表記者會，今年可能無法召開。

日本政府已於十三日宣布，高市早苗將於十六日至十九日訪問菲律賓和中國大陸，分別出席東協相關峰會和ＡＰＥＣ會議。日美澳印「四方對話」首腦會議在菲律賓召開一事正在協調中。她也預計將在ＡＰＥＣ會議上就增強能源韌性及如何應對ＡＩ等展開討論，高市還將與各國領導人舉行會談。

此外，日本共同社十四日報導，中國大陸總理李強及高市早苗雖都出席十六、十七日在馬尼拉舉行的東協相關峰會，但據兩國政府發布的日程，兩人接觸機會十分有限。

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