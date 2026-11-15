川習三會前…美中貿易委員會 首次會議

美方已宣布將於十九日在深圳ＡＰＥＣ舉行美中俄三方會晤，到昨晚為止大陸官方尚未證實，但先前已經鬆口表示，與各方保持溝通。大陸學者日前解讀，若有三方會晤不應被解讀為「雅爾達二點○」，而更應被視為「深圳一點○」或「深圳框架」之開端。

2026-11-15 01:26