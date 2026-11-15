聽新聞
0:00 / 0:00

川習三會前…美中貿易委員會 首次會議

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯茅毅／綜合報導
大陸商務部表示，中美將通過貿易委員會加強溝通，助力構建尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。 美聯社
大陸商務部表示，中美將通過貿易委員會加強溝通，助力構建尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。 美聯社

大陸國家主席習近平與美國總統川普下周在ＡＰＥＣ深圳峰會再聚首前夕，美中於五月商定成立的貿易委員會，十三日透過視訊方式舉行首次會議。大陸商務部表示，雙方就關稅、「三百億對三百億」對等降稅安排、農產品貿易等議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。

大陸商務部十四日發布新聞稿表示，中美雙方十三日通過視訊會議方式，舉行中美經貿磋商機制項下貿易委員會首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，圍繞落實前期中美經貿磋商成果，就關稅、「三百億對三百億」對等降稅安排、農產品貿易以及各自關心的其他議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。

大陸商務部表示，雙方將通過貿易委員會加強溝通，推動解決各自經貿關切，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，助力構建尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

美國貿易代表署在Ｘ平台發文表示，貿易代表署、美國財政部十三日和中方對口官員舉行首次美中貿易委員會正式會議。川普政府期待持續和大陸保持接觸，共同建立公平且平衡的貿易關係。

二○二六年亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會將於十八日至十九日在大陸深圳召開，習近平與川普預計舉行今年第三次會談。在此之前，中美近期接連展開外交、政黨、軍事與經貿交流，為「川習三會」鋪路。

美中 大陸商務部 貿易委員會 降稅 川普 川習 關稅 APEC

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

川習APEC會晤前 美中舉行首次貿易委員會會議

深圳APEC「川習三會」前 中美政黨、軍事加強對話

不指望元首會談...日相高市赴深圳APEC 盼與習「禮節性接觸」

陸官宣習近平將主持APEC、會多國領導人 「盼達成深圳宣言」

相關新聞

出使APEC 施振榮：未安排與高市早苗正式會談

獲賴總統邀請，擔任中華台北領袖代表前往深圳出席今年ＡＰＥＣ領袖會議的施振榮表示，此次並未安排與日本首相高市早苗舉行正式會談，同時，今年可能無法召開領袖代表記者會。

川習三會前…美中貿易委員會 首次會議

大陸國家主席習近平與美國總統川普下周在ＡＰＥＣ深圳峰會再聚首前夕，美中於五月商定成立的貿易委員會，十三日透過視訊方式舉行首次會議。大陸商務部表示，雙方就關稅、「三百億對三百億」對等降稅安排、農產品貿易等議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。

美中俄峰會 陸學者：「深圳框架」開端 不是雅爾達2.0

美方已宣布將於十九日在深圳ＡＰＥＣ舉行美中俄三方會晤，到昨晚為止大陸官方尚未證實，但先前已經鬆口表示，與各方保持溝通。大陸學者日前解讀，若有三方會晤不應被解讀為「雅爾達二點○」，而更應被視為「深圳一點○」或「深圳框架」之開端。

史上首度…美中俄3方峰會 19日深圳APEC登場

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議預定十八、十九日在深圳舉行。白宮發言人威爾斯十三日宣布，十九日在該領袖會議場邊，美國總統川普、中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭，將舉行史上首次正式的美中俄三方峰會，也是全球前三大擁核國首度對話，討論裁減核武等議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。