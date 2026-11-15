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川習三會前…美中貿易委員會 首次會議
大陸國家主席習近平與美國總統川普下周在ＡＰＥＣ深圳峰會再聚首前夕，美中於五月商定成立的貿易委員會，十三日透過視訊方式舉行首次會議。大陸商務部表示，雙方就關稅、「三百億對三百億」對等降稅安排、農產品貿易等議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。
大陸商務部十四日發布新聞稿表示，中美雙方十三日通過視訊會議方式，舉行中美經貿磋商機制項下貿易委員會首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，圍繞落實前期中美經貿磋商成果，就關稅、「三百億對三百億」對等降稅安排、農產品貿易以及各自關心的其他議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。
大陸商務部表示，雙方將通過貿易委員會加強溝通，推動解決各自經貿關切，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，助力構建尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。
美國貿易代表署在Ｘ平台發文表示，貿易代表署、美國財政部十三日和中方對口官員舉行首次美中貿易委員會正式會議。川普政府期待持續和大陸保持接觸，共同建立公平且平衡的貿易關係。
二○二六年亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會將於十八日至十九日在大陸深圳召開，習近平與川普預計舉行今年第三次會談。在此之前，中美近期接連展開外交、政黨、軍事與經貿交流，為「川習三會」鋪路。
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