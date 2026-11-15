美中俄峰會 陸學者：「深圳框架」開端 不是雅爾達2.0

美方已宣布將於十九日在深圳ＡＰＥＣ舉行美中俄三方會晤，到昨晚為止大陸官方尚未證實，但先前已經鬆口表示，與各方保持溝通。大陸學者日前解讀，若有三方會晤不應被解讀為「雅爾達二點○」，而更應被視為「深圳一點○」或「深圳框架」之開端。

針對美中俄三方峰會，大陸外交部四日首度鬆口表示「中方就中俄美元首會晤同相關方保持著溝通」，標誌著籌備進入實質階段，十三日大陸外交部發言人毛寧仍重申這一說法。近期大陸與美國、俄國高層也持續密集溝通。

據復旦大學消息，復旦大學中國研究院院長張維為七日與美國哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯在復旦大學會面，張維為就此發表看法，強調此次會晤不應解讀為「雅爾達二點○」，而更應被視為「深圳一點○」或「深圳框架」之開端。

他認為，一九四五年的雅爾達會議雖為聯合國體系的建立奠定了基礎，但仍帶有大國畫分勢力範圍、無視其他國家利益的弊端。「當今世界已進入多極化時代，中國和俄羅斯代表的是全球大多數國家和人民的利益訴求，這種精神將融入此次峰會的主題和ＡＰＥＣ領導人非正式會議的議程之中」。

明報日前則引述香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年表示，今年深圳ＡＰＥＣ在地緣政治諸多危機和衝突的背景下舉行，俄羅斯、美國分別是俄烏、美伊兩場戰爭當事國，外界期待三國元首對如何解決危機、構建國際秩序提出解決方案。鄭永年表示，中國若真能協調雙方坐下來談，「即使僅達成最低程度共識，都會對中美俄三方乃至全世界發出積極、和平的信號」。

昨天俄媒塔斯社援引華東師範大學俄羅斯研究中心副主任萬青松分析指，中俄美三國領導人可能舉行的三方會晤將成為國際關係史上的一座重要里程碑。萬青松表示，三方會談能夠舉行這個事件本身就已經開創了國際關係的新歷史，也會為探索構建平等包容、互利共治、風險共防、責任共擔的新型大國相處典範創造出新條件。「三方溝通機制是必要、及時且重要的」。