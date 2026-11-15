史上首度…美中俄3方峰會 19日深圳APEC登場

圖左至右分別是美國總統川普、中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭。白宮十三日宣布，本周將在深圳舉行三方峰會。 美聯社

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議預定十八、十九日在深圳舉行。白宮發言人威爾斯十三日宣布，十九日在該領袖會議場邊，美國總統川普、中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭，將舉行史上首次正式的美中俄三方峰會，也是全球前三大擁核國首度對話，討論裁減核武等議題。

威爾斯十三日在電話記者會說，「總統已表明，除了其他議題，他也將討論如何裁減全球核武數量。總統認為，核擴散非常危險」。

美國高官直言，「我們不預期（三方峰會）將達成任何形式的協議。我會將這場峰會形容為一個切入點，是三國領袖層級首度對話；這是一個對話的開端，希望未來能持續進行，並取得實質成果」。

據五角大廈估計，大陸擁有的核彈頭逾六百枚，遠少於美俄。由於美俄均逾五千枚，故大陸對相關協議的興趣不大。

美俄間的最後一項重要核武條約「新戰略武器裁減條約」二月五日已到期。這使全球前兩大擁核國首次不受任何協議拘束。川普當天在自創社媒真實社群發文，呼籲達成一項全新、改良且現代化的條約，讓這項條約未來能長期適用。

威爾斯還說，川普將於菲律賓時間十七日抵馬尼拉，十八日下午轉往深圳，十九日出席ＡＰＥＣ領袖會議、舉行川習會及三方峰會。路透、紐約時報與日本共同社十四日報導，美日、印度與澳洲組成的四方安全對話（Quad）十七日可望在馬尼拉舉行相隔兩年的峰會，川普將與會。另外，目前並未預定舉行雙普會。

美媒十三日引述美國高官報導，川普這次深圳行，不打算主動對習近平提輝達共同創辦人黃仁勳與疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂婚外情。

美國高官說，「在我們與中國的所有討論及談判，我們不會就美國的出口管制進行談判」，此次川習會的重點至少在經濟層面上，將是美中貿易休兵協議的落實情況；關於國安事務和進行中的一些審查及調查，美方現階段大概不會向中方透露細節。

美國高官還說，美方從中方取得的稀土及其衍生品速度和數量未達理想標準，預期川普會向習近平提出希望落實去年十月釜山川習會的協議；特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克，此次將在川普部分的深圳行程隨行，但預料不會有美企代表團隨行。