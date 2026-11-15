深圳APEC領袖峰會 川習三會打經貿休兵延長賽

2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18至19日在深圳登場，美國總統川普與大陸國家主席習近平預計峰會期間舉行今年第三度會晤，外界關注雙方延續美中經貿休兵；另項焦點是美中俄三國領導人的三方會談。

中華經濟研究院研究員兼副所長吳佳勳近期在中共研究雜誌分析，今年美中元首外交密集，從5月川普訪問北京、9月習近平回訪華府，到11月深圳APEC預期舉行第三度會晤，12月邁阿密G20峰會也不排除再度會面。

吳佳勳指出，半年內美中元首三度會面，反映雙方多項結構性矛盾短期難以化解，須透過元首層級溝通管控分歧，為各自戰略布局爭取緩衝時間。9月川習二會雖同意延長關稅休兵至2027年1月10日，並就部分商品關稅及煤炭採購取得進展，但波音飛機採購、稀土供應、科技管制及台灣議題等仍未取得共識。

經貿承諾如何履行，也是雙方此次談判重要議題。大陸國務院副總理何立峰6日與美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾視訊通話，美方要求大陸履行農產品採購及稀土、關鍵礦物供應承諾；中方則對美方近期經貿限制措施表達嚴正關切。

聯合早報引述北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊分析，這次中美經貿高層通話是深圳會晤前一次「履約對表」，川普在期中選舉失利後，更需要向美國農民和企業展示成果，因此催促中方兌現採購和供貨承諾；中方關注雙方能否對等落實共識，雙方一項直接分歧是既有承諾和下一步合作如何銜接。

至於中方可能提出的訴求，有北京外貿部門人士透露，包括要求美方全面取消對中關稅、擴大採購美國農產品、放寬先進晶片及設備出口限制、改善大陸企業赴美投資環境，以及處理跨境合規與多邊貿易規則等。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝認為，雙方或在貿易、投資理事會運作及人工智慧領域取得部分進展，但不太可能有重大突破。

美中近期陸續釋出經貿緩和措施，大陸9日宣布繼續暫停對美加徵24%關稅兩個月，但保留10%關稅；美方則將178項對中301關稅豁免措施延長至2027年1月9日。大陸也延長暫停對美國船舶收取特別港務費，為川習三會營造較正面經貿氣氛。