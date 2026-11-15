見證歷史！深圳 APEC 領袖峰會 美、中、俄三方對話聚焦

白宮發言人威爾斯13日表示，美國總統川普將於菲律賓時間17日抵達馬尼拉，18日下午轉往深圳，19日舉行川習會和史上首次正式的美中俄三方峰會。CNBC報導，川普此行，不打算對中國大陸國家主席習近平提黃仁勳與疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂的婚外情。

2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會預定18、19日在深圳舉行，19日在該領袖會議場邊，川普、習近平和俄羅斯總統普亭將對談，將是全球前三大擁核國首度對話。

威爾斯13日在電話記者會說，「總統已表明，除了其他議題，他也將討論如何裁減全球核武數量。總統認為，核擴散非常危險」。

路透、紐約時報與日本共同社另報導，美日、印度與澳洲組成的四方安全對話（Quad）17日可望在馬尼拉舉行相隔兩年的峰會，川普將與會。彭博報導則說，一名白宮發言人在電話中告訴記者，川普將在這趟亞洲行，和泰國簽署貿易協議。

特斯拉執行長馬斯克，此次將在川普部分深圳行程隨行，但預料不會有美企代表團隨行。

美國高官直言，「我們不預期（三方峰會）將達成任何形式的協議。我會將這場峰會形容為一個切入點，是三國領袖層級首度對話；希望未來能持續進行，並取得實質成果」。

據五角大廈估計，大陸擁有核彈頭逾600枚，遠少於美俄。由於美俄均逾5,000枚，故大陸對相關協議興趣不大。美俄間最後一項重要核武條約「新戰略武器裁減條約」2月5日已到期。這使全球前兩大擁核國首次不受任何協議拘束。

美國高官認為，川普想在三方峰會討論伊朗議題，但美俄和烏克蘭正藉由完全不同的機制談判俄烏議題，大陸目前並未實質參與該機制，因此這次三方峰會協商俄烏議題並不合適。

美媒13日引述美國高官報導，川普這次深圳行，不打算主動對習近平提黃仁勳與疑似共諜的黃樂婚外情。

美國高官說，「在我們與中國進行的所有討論及談判，我們不會就美國出口管制進行談判」，這些屬美國國安事務，由美國政府透過跨部會程序制定；此次川習會的重點至少在經濟層面上，將是美中貿易休兵協議落實情況；關於國安事務和進行中的一些審查及調查，美方現階段大概不會向中方透露相關細節。官員還說，美方從中方取得的稀土及其衍生品速度和數量未達理想標準，預期川普會向習近平提出希望落實去年10月釜山川習會達成的協議。