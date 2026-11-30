輝達執行長黃仁勳本週將首次出席國會公開聽證會。「華盛頓郵報」報導，黃仁勳聘用的法律團隊包括親民主黨的律師，為長達數小時的議員連番拷問預作準備。這場聽證會攸關他的個人命運。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）29日報導，華府律師為企業執行長準備出席國會聽證時，團隊成員會扮演議員，研究他們的舉止和質詢方式，有時還會模擬聽證會場景。在長達數小時的「謀殺式盤問」中，企業高層可能會經歷說話被打斷、答案被曲解，以及被迫做出承諾的壓力。

早前總統川普（Donald Trump）和副總統范斯（JDVance）介入輝達（NVIDIA）事件，協助黃仁勳再任執行長。他在12月1日與3日不得不面對國會質詢。

黃仁勳首次在國會公開露面攸關個人命運。輝達過去在華府作風低調，為了準備聽證會，他聘請數間公司，當中包括親民主黨的業者。

川普與范斯採取非常手段讓黃仁勳重返輝達，但可能讓情況更加複雜。黃不僅要面對輝達商業交易和個人行為的質疑，與川普的私交也可能搬上檯面。

全案目前仍在各方調查階段，黃仁勳必須回應議員詢問，他不一定知道政府手上的證據，議員們可能要求他說明與川普的私人談話內容。

3名知情人士指出，寶維斯律師事務所（PaulWeiss）將協助黃仁勳出席聽證。「紐約時報」（NewYork Times）之前報導，事務所在舊金山的合夥人哈格（Melinda Haag）和布朗（Walter Brown）將領導法律團隊。

另一名知情人士透露，曾任聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）顧問、華府律師事務所LevyFirestone Muse合夥人李威（Joshua A. Levy）也將協助黃仁勳準備出席聽證。輝達也接觸寶維斯律師事務所合夥人、前司法部長林奇（Loretta Lynch）尋求法律協助。

黃仁勳12月1日將出席眾院外交委員會、情報委員會及美中戰略競爭特別委員會的閉門詢問，書面問答內容將不對外公開。輝達法務長泰德（Tim Teter）2日也將出席3委會聯席質詢。黃仁勳3日還將出席參院銀行委員會公開聽證會，這是黃仁勳首次在國會山莊公開露面。