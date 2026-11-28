川普押注AI帶動美國經濟，力促黃仁勳重掌輝達（NVIDIA），卻仍難說服選民和投資人。華爾街日報指出，民眾擔心工作被取代，國會兩黨準備追查國安疑慮及政商往來；彭博則點出，政府介入雖一度提振股市，仍無法化解市場對龐大AI投資能否回本的疑問。

華爾街日報指出，川普正將第二任期的政績，漸漸押在一個信念之上：對AI企業有利，也就對美國有利。但要讓美國人相信這一點，也成為政治考驗。

白宮認為，維持美國AI領導地位，能帶動營收、創新及生產力成長。川普也強調，新廠及資料中心建設創造就業，並揚言重罰選擇在海外興建資料中心的企業。

但民眾未必買單。華爾街日報引述SSRS的全國期中選舉選民調查，57%受訪者認為AI對社會弊多於利，約四分之一認為利多於弊；四分之三反對在自家社區興建新資料中心。

卡托研究所副總裁林西康姆（Scott Lincicome）告訴華爾街日報，川普沒有充分解釋，這技術能為美國經濟及國安帶來什麼好處，因此更難說服民眾，讓黃仁勳回任也符合一般人的利益。

他說：「不論這種看法對不對，這都讓人覺得，總統關心億萬富豪，勝過一般民眾。」

共和黨策士海伊（Douglas Heye）也認為，川普未讓民眾相信自己能從AI受惠，協助輝達的舉動便容易被視為圖利自己人。

持股、捐款及晶片出口 國會準備追查

華爾街日報指出，期中選舉失利削弱川普的政治聲勢，讓共和黨議員更願意追問，他的私人利益是否和政府政策交織。

據報導，川普持有的輝達股票，10月一度價值8,300萬美元。他也曾應黃仁勳要求，批准向大陸及其他涉及國安疑慮的國家出售輝達晶片。輝達則承諾捐款2,500萬美元支持白宮宴會廳工程，另為川普第二次就職典禮捐款100萬美元。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）對此表示，川普的股票和債券投資由獨立金融機構管理，川普及家人均無權指示、影響或參與投資決策，也無法決定買賣時機。

國會議員準備追查，政府及輝達是否規避防止大陸取得先進晶片的美國規定，以及川普為何介入人事。黃仁勳預定12月1日接受眾院三個委員會閉門詢問，12月3日赴參院銀行委員會公開作證。

部分保守派評論人士也警告，利益衝突指控、對陸國安政策及民眾對AI的焦慮交織，可能成為共和黨難以招架的政治問題。

救回黃仁勳 市場疑問仍未解

彭博報導，川普介入，不僅讓AI最重要的倡議者重新掌舵，也讓支撐這波擴張的重要資金推手回到輝達。但黃仁勳回任帶來的熱情不到一天便消退，科技股隨後又遭拋售，直到周五再度反彈，標普500指數上漲1.6%。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）告訴彭博，這次介入形同默認，輝達和黃仁勳都「大到不能倒」，只要和當權者關係夠好，就能獲得某種程度的救援。

然而，彭博指出，即使美國政府全力支持，也無法回答這波投資熱潮的核心問題：誰最後能賺到錢？大量興建的運算設施，未來究竟有多少需求？舉債成本上升，又提高了投資回本的門檻。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲（Michael Reynolds）說，市場難以掌握未來算力需求，因此對每一則新消息都格外敏感，投資人不斷據此調整判斷。

部分資金已轉向其他產業。管理約220億美元資產的RWA Wealth Partners投資長鮑爾斯（JP Powers）說，投資人正避開專門提供雲端算力的業者，分散布局醫療保健及民生消費類股。

股市震盪之際，美國經濟仍然強勁。彭博指出，第3季國內生產毛額（GDP）季增年率達4.3%，AI投資、家庭財富、消費及政府支出都支撐景氣。

這對股市卻是兩面刃。股市若長期低迷，可能拖累消費；但當前經濟仍熱，聯準會（Fed）更難放鬆政策。交易員已充分反映下月升息的預期，進一步增加AI建設的融資壓力。

不過，加貝利基金（Gabelli Funds）經理人柏格納（Justin Bergner）告訴彭博，讓華爾街不安的AI投資熱潮，也正支撐美國經濟，使景氣較能抵禦衰退。他上周五趁輝達跌至近日低點買進，並選擇性尋找其他遭到重挫的科技股。

彭博也指出，近日震盪已讓避險基金股票淨曝險降至多年低檔，部分依模型交易的基金持有大量空單，避險需求也高。信心只要稍有改善，就可能引發大批回補買盤。

對投資人而言，短期反彈未必需要先釐清誰是AI贏家；但對川普而言，股市上漲仍不足以回答，這場AI熱潮究竟能為一般美國人帶來什麼。