美國總統川普27日在佛州海湖莊園說，他已看到足夠資訊，顯示輝達執行長黃仁勳並非美國安全威脅，對於預定12月4日出席台積電（2330）亞利桑那州晶圓廠擴建工程動土典禮，他表示，還沒想好是否邀黃仁勳同行，但很樂意帶黃仁勳去。

法新社提問川普，美司法部聲稱，該部並未調查黃仁勳，那他如何確定黃仁勳沒問題，川普答道，他相信黃仁勳沒問題是基於「我得到的資訊、非常多資訊」。

川普指稱，自輝達董事會23日宣布，該公司共同創辦人黃仁勳回任執行長且立即生效後，兩人還沒通話，但之後大概會。川普還說，「我只是看到（輝達）這家公司出現的狀況與股價變化，我認為讓黃仁勳回去是件很棒的事；所以我真的覺得，自己為國家甚至全世界，做了件非常棒的事」。川普也稱讚黃仁勳妻子洛莉「非常了不起」。

此外，台積電持續推進海外廠區布局，與英飛凌、恩智浦、博世等合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），在德國德勒斯登設廠，針對ESMC廠區進展，台積電昨（27）日表示，目前進度如期且進展順利。

外電報導，ESMC德勒斯登廠預計明年底投產，明年將有500至800名台灣相關人員赴當地工作。台積電先前提到，ESMC德勒斯登新廠規畫月產能約4萬片12吋晶圓，將在2027年底前量產。

台積電目前全球有近20座晶圓廠依規畫進行中，將興建13座在台灣的先進製程晶圓廠及先進封裝廠，及其他五至六座海外晶圓廠。