根據彭博資訊調查，兩家中國企業將輝達高階Blackwell機櫃安裝在上海一家與黃仁勳緋聞對象黃樂有關的資料中心，並以此作為抵押品向金融機構貸款。

根據11月提交給中國監管機關文件，上海碩曜科技（Shanghai Shuoyao）在長三角人工智能超算中心（Yangtze River Delta Project）安裝了一台GB300 NVL72機櫃，並以此設備作為抵押，向上海科創銀行取得人民幣9,600萬元（約1,400萬美元）貸款。

報導指出，另一家由東京母公司控制的上海科棧（Shanghai Kezhan）也涉及類似的融資安排，該公司在相關文件中披露了於2025年底以其位於該資料中心的一台採用Blackwell晶片的GB200伺服器作為抵押，向一家由上海地方政府機構全資持有的融資租賃公司取得人民幣9,000萬元貸款。

目前尚不清楚這台GB300機櫃是如何進入中國，最終落腳上海碩曜或是當地媒體報導的這處特定場址，據報導，這處地點可容納多達80萬台伺服器。

彭博資訊將產品的序號輸入公開保固資料庫，發現該伺服器由台灣技嘉製造。技嘉負責將輝達晶片組裝到伺服器及機櫃中。