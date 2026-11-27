美國總統川普廿六日在佛州海湖莊園說，他已看到足夠資訊，顯示輝達執行長黃仁勳並非美國的安全威脅，「我認為，他絕對沒問題」。法新社提問川普，美國司法部聲稱，該部並未調查黃仁勳，那他如何能確定黃仁勳沒問題，川普答道，他相信黃仁勳沒問題是基於「我得到的資訊、非常多資訊」。

川普指稱，自輝達董事會廿三日宣布，該公司共同創辦人黃仁勳回任執行長且立即生效後，兩人還沒通話，但之後大概會；「我之前和他談的時候，他非常高興能回去，還說這是他的第二任（即暗示就像川普的第二個總統任期）」。

川普還說，「我只是看到（輝達）這家公司出現的狀況，與股價的變化，我認為，讓黃仁勳回去是件很棒的事；所以我真的覺得，自己為國家甚至全世界，做了件非常棒的事」。川普也稱讚黃仁勳妻子洛莉「非常了不起」。

對於川普預定十二月四日出席台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠擴建工程動土典禮，他表示，還沒想到是否邀黃仁勳同行，但很樂意帶黃仁勳一起去。

尚不清楚亞利桑那州長霍布斯、該州聯邦參議員凱利及加列戈屆時是否出席，這三人都是民主黨籍。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿六日引述白宮官員報導，川普出席上述典禮時將發表談話。有官員對ＣＢＳ說，新擴建的廠房預計提供一萬多個職缺，並在周邊社區間接創造一點一萬個工作機會。

美國跨黨派國會議員矢言調查黃仁勳。他預定十二月一日接受聯邦眾議院三個委員會的閉門詢問，十二月三日再赴聯邦參議院銀行委員會公開聽證會作證。

黃仁勳回任後，廿三日股價隨即大漲逾百分之卅一，但隨後兩天共下跌逾百分之九點五。美股廿六日因感恩節休市。

另外，對於黃仁勳回任執行長後，隨即重返輝達總部，但不是穿他近廿年來招牌的黑色皮衣，而是改穿深藍色棉質夾克，「時尚雜誌」分析，這是他表達歉意的方式。「君子雜誌」總監強尼．戴維斯對黃仁勳改變造型並不意外，他需要能傳達一定程度悔意的服裝，黑色皮衣實在不適合。

戴維斯認為，深藍色是很端莊的顏色，讓人聯想到學校制服與公司的正裝，傳達「我要回去工作了，但我依然不是那種穿西裝的企業主管」訊息。