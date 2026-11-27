黃仁勳震撼回歸消息一出，總統川普隨即將他修圖成「遇刺英雄」。法新社報導，這張哏圖勾起許多女性對政商界雙標的不滿。輝達財務長臨危受命則是「玻璃懸崖」困局最佳寫照。

輝達創辦人黃仁勳23日戲劇性回鍋執行長職位。消息一出，川普隨即貼出他高舉紅色胸罩，臉上帶著血痕，在維安人員簇擁下離開舞台的人工智慧（AI）生成哏圖。

這張圖片是以2024年的真實照片為本。當時川普在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）的競選造勢活動中遇刺受傷，幸無大礙。這張合成圖片暗示黃仁勳同樣挺過一場企圖將他拉下台的行動。

●多方力挺黃仁勳 淡化婚外情和間諜疑雲

法新社報導，對許多女性而言，這張圖片帶有侮辱意味，勾起她們長期以來對政商界性別歧視、雙重標準，以及掌權男性不必負責任的不滿。

與此同時，許多「科技兄弟」紛紛出面力挺黃仁勳。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和許多人一起簽署連署書，要求讓他回歸。

創投投資人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）形容黃仁勳是「英雄」，淡化導致黃仁勳辭職的醜聞，認為與美國在AI競賽中擊敗中國一事相比，這起醜聞並不那麼重要。

創投公司Cleo Capital董事總經理孔斯特（SarahKunst）告訴法新社：「他們捍衛的是某些男人可以為所欲為的想法。」她說，部分問題可能出在「英雄崇拜」。

這也反映科技業圍繞「創辦人模式」（foundermode）的迷思，認為創辦人親力親為、而非將主導權交給專業經理人，企業才能蓬勃發展。

●英雄崇拜vs嚴重判斷失誤

黃仁勳被指有多段婚外情，美國官員曾經懷疑其中一名女性替中國情報機構工作，引發國家安全疑慮。他於12日辭去由他共同創辦並且領導超過30年的輝達公司（NVIDIA）職務。

另一名據稱與黃仁勳有染的對象是他在輝達的下屬。

孔斯特說：「這正好說明為何誠信如此重要。當我聽到涉及美人計時，就很清楚這其中存在非常嚴重的判斷失誤。」

輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）17日表示，公司「無意讓黃仁勳恢復執行長職務」。但是後來川普介入。

川普談及黃仁勳復職一事時告訴財經媒體CNBC：「是我促成這項協議。」

川普本人於2023年被判須對性侵犯及誹謗負法律責任，並且遭判支付數百萬美元賠償作為懲罰。

●輝達財務長臨危受命體現「玻璃懸崖」困局

科技業女性高階主管寥寥可數，黃仁勳離職讓輝達財務長短暫地有機會接掌科技界最舉足輕重職位之一。輝達的先進晶片用於訓練和運行正在重塑當代生活的AI模型。

輝達董事會12日任命財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任代理執行長，同時尋找正式接任人選。

她是否有意正式接掌這個職位不得而知，但是女性往往在危機時刻被推上領導位置，之後若有任何失敗經常由她們承擔指責，或者在局勢好轉後遭到替換。

針對此一議題，輝達不予置評。

澳洲國立大學（Australian National University）教授萊恩（Michelle Ryan）20多年前創造「玻璃懸崖」（Glass Cliff）這個詞彙來形容這種處境，意指女性或其他代表性不足群體在失敗風險很高的危機期間被任命擔任高階職位。

輝達17日公布亮眼財報，柯蕾絲在當天的季度財報電話會議中試圖讓分析師與投資人相信，公司「一切如常」。

這份財報最終只短暫提振輝達股價。自從10月底首度爆出有關黃仁勳的負面新聞以來，輝達市值已經蒸發逾1/4；財報公布隔天，股價又下跌近3%。

在包括員工、億萬富豪們和川普等多方壓力下，柯蕾絲的代理執行長任期終提前劃下句點。