黃仁勳強勢回鍋出任輝達執行長，不僅引發輝達在紐約的股價震盪，也在全球人工智慧（AI）產業掀起波瀾，亞洲受到的衝擊尤其明顯。BBC指出，從晶片製造、資料中心到外國投資，AI已成為南韓、台灣、新加坡和馬來西亞等地的戰略發展重點，這些經濟體的發展前景也愈來愈受輝達興衰左右。

輝達擁有無可匹敵的尖端晶片實力，雄厚財力更使它成為「AI銀行」，加上備受矚目的AI推手黃仁勳，讓輝達在AI生態系統中居於核心地位。新加坡南洋理工大學國際研究講師駱明輝（Dylan Loh）表示，輝達正是這些亞洲經濟體AI投資熱潮的「象徵性風向標」。

輝達能迅速成長，原因之一是將晶片生產外包，無須斥鉅資興建自有晶圓廠，大部分晶片由台積電代工。台北研究公司East Asia Econ創辦人卡維（Paul Cavey）指出，這也使台灣容易受到AI需求變化影響。他說：「台灣自2024年以來實質經濟成長率大幅攀升，是因為AI相關出口大增。」

台灣是黃仁勳的出生地，也是「仁來瘋」盛行的地方。黃仁勳今年稍早出席輝達在台設立總部的活動時表示，輝達計畫每年在台投資約1500億美元。他復職的消息傳出後，台灣投資人戲稱這是「一人救全村」的故事。社群媒體和LINE群組出現「老黃回來了」等貼文，也有投資人直呼「爸爸回來救命了」、「人道走廊開啟了」。

不過，也有人認為，這場風波應促使台灣重新檢視建立「非中國」半導體供應鏈的成效，以及如何妥善因應產業高度依賴輝達的風險。卡維補充，南韓和日本同樣容易受到AI產業波動影響，只是程度不及台灣。

輝達也是AI供應鏈企業的資金後盾及主要貸款方，旗下晶片廣泛用於亞洲資料中心、AI模型運算及汽車與電子產品製造。駱明輝表示：「亞洲不只是輝達的客戶群。東亞的半導體製造與記憶體產業生態系統，使亞洲成為輝達維持AI主導地位不可或缺的引擎。」

受惠於AI帶動經濟成長，新加坡本周再度上調今年經濟成長預測。房地產服務公司世邦魏理仕（CBRE）指出，主要仰賴輝達晶片運作的亞太資料中心市場正經歷「前所未有的榮景」，2025年投資規模達到創紀錄的116億美元。谷歌、微軟和甲骨文等科技巨擘今年也計畫增加在亞太地區的基礎設施支出約60%。

不過，亞洲科技產業近年面臨愈來愈大的美國壓力，拜登和川普政府都已收緊輝達最先進晶片出口中國的規定。華府上周宣布新規定，進一步限制中國企業取得高階晶片算力，已斥資數十億美元興建資料中心、滿足中國企業算力需求的東南亞國家將受到衝擊。

川普宣稱自己「談成這筆交易」，「說服」輝達董事會讓黃仁勳復職，此後他與輝達面臨美國兩黨日益強烈的反彈。黃仁勳預定下周赴國會作證，隨著民主黨準備明年接掌參眾兩院，他可能面臨更多風險。盛寶銀行首席投資策略師查納納（Charu Chanana）指出：「黃仁勳復職或許能解決眼前的領導危機，但無法消除懸而未決的法律與政治風險。」

投資人對湧入AI產業的數兆美元資金及輝達的關鍵地位存有疑慮，早已引發全球股市震盪。有人擔心，輝達及黃仁勳雖對推動AI成長至關重要，但影響力如此集中也構成威脅。如今黃仁勳前途仍不明朗，可能牽動高度依賴AI產業的經濟體。

星座研究公司（Constellation Research）創辦人王瑞光（Ray Wang）認為，川普和白宮很想淡化此事，但「國會民主黨人肯定會深入調查」。他指出：「事情還沒結束。黃仁勳這次回歸，可能是史上最盛大、最強勢的一次。問題是，接下來會發生什麼事？」