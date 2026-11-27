美國總統川普今天表示，他已掌握足夠資訊，足以認定輝達（Nvidia）執行長黃仁勳絕非國家安全威脅。他還說，政府介入協助黃仁勳保住職位，「對全世界是很棒的一件事」。

川普在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受媒體訪問時說，「我認為他絕對沒問題。」

法新社記者詢問，司法部既未證實是否已對黃仁勳進行全面調查，如何確定他沒有安全疑慮？川普回應，他是根據「我所掌握的資訊，而且資訊非常多」。

黃仁勳是人工智慧（AI）革命的關鍵人物。本月稍早他被揭露與新加坡雲端運算公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang）有婚外情，黃樂疑似與中國情報單位有關，Megaspeed也可能曾違反美國出口管制規定，協助中國取得先進晶片，黃仁勳隨後被迫辭職。

黃仁勳請辭後，輝達股價重挫；之後董事會又出乎意料地決定讓他復職，股價隨後部分回升。

川普透露，他與政府其他官員曾在幕後出力，推動黃仁勳復職。政府介入大型企業的人事決策，這種情況相當罕見。

川普表示，「我只是看到這家公司發生的狀況，以及股價的變化，我認為讓他回去是件很棒的事。」

談到支持黃仁勳復職的努力時，川普還說，「所以，我真的認為自己為國家、甚至是全世界做了一件很棒的事。」

媒體詢問川普，黃仁勳復職後是否曾與他通話，川普起初回答沒有，但隨後又說，「我跟他談話時，他非常高興能夠回去，還說這是他的第二個任期。」

川普也稱讚黃仁勳的妻子「非常了不起」。