美國副總統范斯廿五日表示，他不認為輝達執行長黃仁勳需要總統特赦，因司法部和國家安全官員告訴他，黃仁勳並未受到聯邦調查。

范斯表示，他們被告知黃仁勳並未受到任何調查，對黃仁勳的指控是基於匿名消息來源的報導，而非實際證據。被問及誰提供這些保證，他說，曾與「美國政府多位人士」交談，包括司法部長布蘭奇。

川普接受紐約郵報採訪曾說，特赦黃仁勳「始終是個選項，但我認為沒必要」。范斯被問此事時表示，「我認為他根本不需要特赦」。

范斯再度強調，沒看到任何證據顯示黃仁勳犯罪。如果有證據，就應由相關主管機關對黃仁勳提起公訴。司法部和國安體系多位官員告訴他，黃仁勳並未受到任何調查。

華爾街日報等媒體報導，中情局、國安局、聯邦調查局等機構官員廿四日在一場高度機密簡報會上，向參眾兩院領導人幕僚說明黃仁勳案，認為他與外遇對象黃樂是男女情愛關係，而非北京策畫的行動。

這些官員說，黃樂與黃仁勳往來期間，大陸國安部曾接觸黃樂要求她依法提供資訊，但沒有跡象顯示她曾透露重要情報。官員指出，黃樂的丈夫康偉是更重要的人物，與國安部往來頻繁。部分人士也指出，新資訊可能改變這項評估。