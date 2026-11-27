美國總統川普本周出面促成輝達執行長黃仁勳復職，打擊政府內部對中強硬派，也加深川普政府的政策兩難。

華盛頓郵報報導，黃仁勳積極倡議對中晶片銷售不設限，主張大陸企業若依賴美國晶片，大陸本土晶片產業發展將放慢，讓美國在人工智慧（ＡＩ）競爭中占上風。川普與商務部長盧特尼克認同這項論點，國務卿魯比歐與財政部長貝森特等較重視國家安全的政府高層，則認為大陸取得先進技術可能引發疑慮。

ＡＩ發展在川普第二任期帶動股市上漲，川普也高度關注股市表現，而行政部門有極大權力決定晶片出口管制執行力度。川普一直試圖推廣輝達晶片，今年五月帶黃仁勳前往北京向習近平推銷輝達晶片，九月又在華府國宴安排黃仁勳與美中元首同桌。

然而，要兼顧經濟利益與國家安全並不容易。川普近幾周雖然力挺黃仁勳，卻採取更嚴格的先進晶片出口管制，衝擊輝達在亞洲商業利益。另一方面，國會兩黨共識日益堅定，認為華府必須更積極堵住大陸取得美國晶片技術的漏洞。分析人士表示，黃仁勳復職雖使政府內部對中強硬派受挫，但支持加強管制聲浪仍日益高漲。

黃仁勳似乎難以長期避開審查，下周他就將面對國會。國會共和黨人已承諾與民主黨合作推動立法及調查，限制晶片銷往大陸。參議員柯頓等共和黨人在其他議題一直支持川普，卻已表明不會在這項議題上同樣力挺川普。

川普對晶片銷中的立場與共和黨內許多人不一致，隨著民主黨明年一月重掌國會，這場交鋒將考驗川普。曾任拜登政府白宮ＡＩ特別顧問的布坎南指出，黃仁勳回鍋以來，最引人注目的是兩黨共同表達疑慮，紛紛表明將確保美國先進技術不落入北京手中。