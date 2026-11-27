英國金融時報引述知情人士報導，因應美國加強管制中國大陸取得人工智慧（ＡＩ）算力，輝達已要求戴爾、美超微等製造夥伴，停止出貨伺服器至馬來西亞、新加坡、泰國及印尼。

這四個東南亞國家已成為大陸ＡＩ開發商取得輝達最先進晶片算力的熱門據點，這類晶片受到美國出口管制。知情人士說，輝達和合作夥伴仍在釐清如何遵守美方新規，目前還不清楚將暫停出貨多久。

東南亞為輝達帶來豐厚收入。該公司財報顯示，輝達二○二五年透過新加坡子公司認列營收達一○四○億美元，年增百分之七十二，部分台灣及大陸營收也經由新加坡子公司入帳。

很多大陸企業透過雲端運算業者租用海外算力，繞過美國出口管制。這些雲端業者購買搭載輝達晶片的伺服器，再供客戶遠端使用。美國商務部上周祭出新規，要求海外資料中心替大陸企業提供的大量算力必須申請許可，目的就是要阻止這種做法。

儘管北京力推國產替代產品，大陸主要ＡＩ實驗室開發主力模型仍極其仰賴輝達處理器，尤其是需要大量算力的初期訓練階段。

知情人士說，許多人原本期待黃仁勳本周回任後，執行商務部新規可能不會那麼嚴格，但目前看來輝達將落實執行。

美國商務部要求雲端業者在九十天內取得許可，並證明最終使用者不包括受管制的企業或機構。

一家雲端業者高層告訴金融時報：「有了新規卻沒有執行指引。九十天期限一天天逼近，沒人知道該怎麼申請許可，整個地區都亂了套。」

大陸科技業需求帶動東南亞資料中心建設熱潮，尤其在馬來西亞及印尼，已有數十億美元投入ＡＩ基礎設施。美國最新限制讓其中大筆投資面臨風險。

知情人士透露，受影響業者包括新加坡雲端公司Aolani。這家公司原擬透過租賃協議，向TikTok母公司字節跳動提供先進算力。新規打亂原有安排，原已同意貸款的部分銀行不再提供約五億美元資金，字節跳動也可能退出交易。