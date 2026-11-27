美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿五日發布調查報導指出，輝達向至少兩家位於美國、實際由陸資企業控制的公司出售最先進晶片，部分晶片隨後被出租或出售給東南亞企業，引發外界對美國晶片出口管制成效的質疑。

ＣＢＳ根據數十份企業申報文件及法院紀錄等資料調查發現，位於加州聖荷西的資料中心業者RiCloud AI，是輝達的「優先合作夥伴」，能優先取得高階晶片，相關交易被輝達列為美國本土銷售。

不過，該公司母公司是總部位於深圳、在香港上市的裕興科技，執行長從玉擁有解放軍指揮學院的國防動員學位。裕興科技董事長李強曾任一家資料中心業者董事長，該業者二○二四年因國安疑慮遭澳洲國防部終止合作。

RiCloud AI去年成立十周便取得輝達合作夥伴資格。輝達未回應事前進行哪些背景審查，美國政府目前也未指控該公司及裕興科技有不法行為。

報導稱，RiCloud AI今年與一家原本以販售威士忌為主的台灣公司簽署價值一億兩千萬美元的協議，將出租三百台輝達B300伺服器。這家酒商去年淨利僅六十萬九千美元，卻以人工智慧（ＡＩ）企業身分在那斯達克上市。

另一家加州企業Aivres是輝達最高等級的合作夥伴，原名與大陸母公司浪潮集團相同，二○二三年浪潮旗下企業遭美方列入黑名單後更名，本身並未被列入黑名單。

紐約時報指出，二○二四年四月至今年二月間，該公司向東南亞出口至少五十六億美元的先進科技產品，其中約卅億美元的產品搭載輝達最先進、禁止出口至大陸的Blackwell晶片，這些晶片隨後流向為大陸阿里巴巴及字節跳動提供ＡＩ雲端服務的企業。

專家表示，晶片出口管道錯綜複雜，加上晶片幾經轉手，更難掌握究竟有多少輝達先進晶片被大陸使用。