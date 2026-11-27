英國金融時報（FT）報導，輝達已要求品牌夥伴，停止出貨AI伺服器至馬來西亞、新加坡、泰國及印尼等東南亞四國，首波點名戴爾、美超微等巨頭須配合，以因應美國擴大管制中國大陸取得AI運算資源新令，牽動緯創（3231）、仁寶、華泰、尼得科超眾、麗台等台鏈。

相關報導尚未獲得輝達與遭點名的廠商證實。業界認為，若消息屬實，將是黃仁勳回任輝達執行長職務後，對供應鏈的第一個重磅政策。

戴爾、美超微都是重量級AI伺服器品牌，東南亞則是全球AI算力建置重鎮，輝達一聲令下要求禁止出貨大馬等地，恐掀起訂單翹翹板效應，並導致戴爾、美超微面臨出貨策略修正，牽動緯創、仁寶、華泰、尼得科超眾、麗台等相關協力廠後續供貨狀況。

FT引述知情人士說法指出，輝達和合作夥伴仍在釐清如何遵守美方新規，目前還不清楚會暫停出貨多久。輝達先前已從東南亞賺進豐厚收入，輝達2025年透過新加坡子公司認列的營收達1,040億美元，年增72%。部分台灣及中國大陸營收，也經由新加坡子公司入帳。

FT報導指出，許多人原本期待黃仁勳本周回任後，對美國收緊AI算力新規的執行可能不會那麼徹底，但目前看來，輝達有打算落實相關規範。

知情人士透露，受影響的業者包括新加坡雲端公司Aolani。Aolani原擬透過租賃協議，提供先進算力給TikTok母公司字節跳動，但新規打亂原有安排，原已同意貸款的部分銀行不再提供約5億美元資金，字節跳動也可能退出交易。

許多陸企透過雲端運算業者租用運算資源，繞過美國出口管制，這四個東南亞國家已成為中國大陸AI開發商取得輝達最先進AI晶片的熱門據點，但美國商務部上周祭出新規，要求雲端業者在90天內取得許可，並證明最終使用者不包括受管制的企業或機構，以阻止這種做法。

一家雲端業者高層表示：「有了新規，卻沒有執行指引。90天期限一天天逼近，沒人知道該怎麼申請許可，整個地區都亂了套。」