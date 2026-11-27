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黃仁勳自清 配合美國政策
美國政府限制高階AI晶片不能輸往中國大陸，近期進一步限制陸廠租用遠端AI算力，現在更傳出輝達要求製造夥伴停止出貨伺服器至東南亞四國。
市場解讀為輝達執行長黃仁勳回鍋之後，為避免瓜田李下，積極展現出配合美國政策的動作。
白宮對中國大陸取得先進晶片發展AI的管制立場清晰可見，且逐步收緊的趨勢。黃仁勳涉及黃樂事件仍有疑雲，相關調查仍在進行中，黃仁勳就算復職，仍面對國安議題和聽證會的挑戰，必須步步為營。
外界認為，輝達身為美國企業，這時傳出要求代工廠暫停出貨伺服器至東南亞四國，釋出的訊號很明顯，也就是配合美國官方政策，國家安全議題的層次高於企業獲利。既然輸出至東南亞的AI伺服器設備與算力，可能造成相關疑慮或質疑，順勢展現積極配合態度，斷絕有漏洞的可能性。
業界人士表示，有了近期輝達的例子，其他晶片廠也有所警惕，不要試探國安議題的界線，對於中國AI市場的發言與作為可能更為小心謹慎。
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