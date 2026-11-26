摘要 黃仁勳回來了，台股也跟著大漲3,310點，但產業人士說，過去3年的AI大多頭已經回不去了。美國管制更精準，新雲業者面臨整併，回鍋的黃仁勳也得從左右逢源轉向美國優先。更懂妥協的「黃仁勳2.0」，將改寫台灣供應鏈的下一步。

原文時間2026/11/24

這是一齣連AI也想不到的劇本。

11月23日，台灣時間深夜，AI晶片龍頭商輝達，石破天驚的發出一份聲明稿，宣布短暫辭職11天、當年親手打造這一家公司的黃仁勳，回來了。

圖／商業周刊（圖表製作者：曹博凱）

聲明發出當下，是美東時間早上9點，換上棉質黑外套、而非犀利皮衣的黃仁勳，踏進輝達的聖塔克拉拉總部，現場，被員工擠得水洩不通的一樓大廳，不斷迴盪著以他為名的歡呼聲「Jensen、Jensen、Jensen！」

資本市場的興奮，更勝輝達員工。當天，輝達股價飆漲31％，光是一天增加的市值就達9,520億美元，創下美股單日市值增長紀錄；與AI高度連動的費城半導體指數，更大漲14％。

一海之隔的台灣，台股加權指數最高大漲逾9％，台積電、聯發科、鴻海等5大權值股攜手跳空漲停。先前蒸發近9,000點的慘況，彷彿一場夢。

圖／商業周刊（圖表製作者：曹博凱）

「這是妥協後的結果！」三方折衝迎回黃仁勳

產業界的董總們是怎麼看這場回歸的？

「這是一個妥協後的結果，」一名兆元企業董座，在黃仁勳回歸第一時間向我們表示，「這是這段時間，川普、鷹派、與他（黃仁勳）的三方折衝，一切盡在不言中。」

一名AI光通訊廠總經理也在深夜告訴我們，黃仁勳因為美中對抗而離開，但也是因為美中對抗，讓他回來。畢竟AI競賽，是一場美國不能輸的戰爭，此刻的美國，仍需要黃仁勳回來領軍，「他離開的11天，美國AI產業有一種不知該怎麼辦、群龍無首的氛圍。」

就像二戰時，美國與德國的核武競賽，美方需要奧本海默，不能先把這位原子彈之父鬥倒；如今的AI科技戰，美國若要勝過中國，也暫時不能沒有黃仁勳。

只是，黃仁勳的回歸，就代表未來的AI商機，又要回到過去3年歌舞昇平、爆發性成長的大多頭嗎？答案，恐怕並非如此。

改變世界的11天，AI規則翻到新篇章

未來，歷史將會被註腳，黃仁勳離開輝達的11天，將是改變世界的11天。

AI商業的規則已經在這11天，翻頁到下一個新篇章。

在上一個篇章，黃仁勳是導演、也是主角，但在這個新篇章裡，政治力才是導演，而黃仁勳，也不再是唯一主角。

接下來，你可能看到更「愛國」、更妥協、更看懂政治現實的「黃仁勳2.0」登上AI舞台。

圖／商業周刊（圖表製作者：曹博凱）

超過5位供應鏈人士都認為，未來，黃仁勳對中國的態度將較先前收斂。相對過去，他不斷高聲疾呼，美國應該賣AI晶片給中國，最終遭美國兩黨人士攻擊、被迫辭職，「接下來，老黃（黃仁勳）應該不會再這樣呼籲，甚至搞不好會宣布，未來輝達的晶片，美國公司優先（取得）！」

而這，也將連動到整個AI產業，幾個必然發生的新變局。

變局1》美國管制更嚴格，也更精準

第一個變，是美國政府的管制，勢必將更趨嚴，且更精準。

最好的例子，就是商務部在11月16日的最新規定，嚴格控管AI晶片出口到新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、巴西等5個國家，堵住過去3年，許多中企到這些國家註冊公司，合法向輝達買晶片後，再透過非法管道轉運到中國。

「這個政策，就是要杜絕（晶片）走私，」一名台灣伺服器廠的高層表示，「未來黃仁勳回來，我們也不覺得，美國這部分的政策會鬆綁。」

他更透露一個業界秘辛，「其實，今年初，輝達就已經在改變了，一些來自東南亞、背後資金很難確定的訂單，他們已經在擋、甚至不發貨。」

就在這11天，輝達也史無前例在公司內部設立「國安與出口管制監督委員會」，甚至招聘「首席合規官（CCO）」也就是法遵長。這意味著，黃仁勳回來掌舵的，也將是一個更小心、更在意風險、更對生意有所選擇的輝達。

變局2》新雲業者整併潮，大者恆大

而這，又會連動到第二個變，那就是「新雲（Neocloud）」的整併潮。

由於上述5國禁令，政府會進一步檢視AI晶片買家、未來要將算力租給誰？假設「租客」多是中國公司，將可能拒發出口許可，導致以CoreWeave、Nebius為首的新雲業者，被迫放棄部分客戶，進而出現營運危機。

「未來，就算黃仁勳回歸，Neocloud一定會有一波大整併，這個產業會走向『大者恆大』，一些相對小的公司，可能被併購或倒閉。」一名AI業者說。

其實，禁令上路前，整併就開始了。台灣雲端算力業者GMI Cloud執行長葉威延指出，今年以來，由於融資問題，已經讓部分的新雲業者營運出狀況，求售、欲被整併的訊息不斷傳出，「包括也有美國的公司。」

相較過去3年，AI產業的多線齊發式成長；未來，靠「出租算力」過活的新雲業者，生存空間必然會被政治力量壓縮。

「也許，之後美國政府，會限制某些中國業者不能租、某些業者可以租，又或者，（政府）指定少數幾個、血統是『純美國』的Neocloud業者，譬如甲骨文，特許做這種生意，公司少、方便政府管控。」一名AI硬體業者預測。

變局3》AI生意更分散，不再只有美中

最後一個變局，是更分散的生意。

產業界估算，東南亞晶片銷售目前仍占輝達營收約2成，一名AI供應商表示，「短期內，不只輝達，包括我們這種組裝廠，現在都有一些本來要賣給東南亞客戶的貨，要找其他新的客戶賣。」

不過，就中長期來看，他表示，因為AI晶片的供應量，仍明顯落後給需求量，「未來觀察的指標，是像歐洲、東北亞例如日韓的需求，什麼時候會明顯上來。簡單說，接下來的AI市場，會更分散，不會只有美中兩股勢力。」

變局中的2個不變：美中對抗與台灣關鍵地位

那麼，又有什麼是不變的呢？

首先，美中AI對抗的格局將更白熱化。在這趨勢下，美國可能會更在意自家AI公司，像Anthropic、OpenAI在AI模型上的表現，是否明顯勝過中國？而這，會需要上下游的AI生態系串聯，這將讓未來的「黃仁勳2.0」，可能因此商人的味道淡一點、整合者的味道濃一點。

同時不會變的是，台灣供應鏈在輝達的地位。

「美國政府讓他（黃仁勳）回來，要的，就是他drive（驅動）各種AI技術前進、突破極限的能力，」一名AI伺服器業者說，「全世界能配合他這麼激進、每一年都做技術迭代的供應鏈在哪裡？就只有台灣啊！」

旺宏總經理盧志遠觀察，輝達的供應鏈裡，不僅台廠比例非常高，「而且某些的製程（或硬體代工），甚至只有指定一家台灣公司做，沒有找第二家！」

譬如輝達AI晶片的晶圓代工，只給一家台積電製造；晶片的後段封裝，只有一家矽品負責；而到了最終的晶片測試，過去3年，只讓一家京元電操刀。

當黃仁勳與台灣之間，是某種程度的相互綁定，他的回歸，將代表了台灣在全球AI供應鏈的重要性，有望像過去3年般領先與穩固。

誤認永遠能讓多方共好、雙贏，錯估政治現實，是黃仁勳先前黯然請辭的原因。

告別灰色地帶！政治至上時代的生存必修課

那，當這次回來的，是一個更理解自己極限、更妥協、更看懂政治現實的黃仁勳。未來的輝達，會因此更強大嗎？台灣的我們又該怎麼思考？

首先，超過3名供應鏈人士認為，接下來，不管政府禁令是鬆還是嚴，已經把風險、合規放在第一位的黃仁勳，會更懂得審時度勢，「他會妥協，甚至主動放棄像東南亞那種比較灰色的生意。」

放棄生意，看似對一家公司的成長性不好。但在地緣政治時代，更在乎風險與公司治理，反而能把路走得更長久。

而在這改變世界的11天裡，包括台灣都要自問的是，在這個越來越不存在灰色地帶、不再能左右逢源的政治至上世界裡。要當這個時代的生存者，為了保有明天的選擇，我們今天願意放棄什麼？

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