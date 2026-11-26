輝達執行長黃仁勳曾遊說華府維持對中國大陸的晶片銷售，也是台積電最重要的合作夥伴之一，是少數在台海兩岸都具有號召力的企業領袖。黃仁勳復職的消息傳出後，就連中國競爭對手、晶片設計集團地平線負責人余凱都表示，這「絕對是利好」。

余凱在微博引用唐朝詩人杜甫《聞官軍收河南河北》，並表示：「對手的格局定義了我們的格局，如果對手是輝達，我們也不會太差，一定越拼越強。」

金融時報26日報導，余凱這番話反映出黃仁勳在兩岸科技產業廣受支持，一股被稱為「仁來瘋」（Jensanity）的風潮席捲社群媒體。這股熱潮部分源於他在支撐人工智慧（AI）發展的全球硬體產業居於領導地位，以及打造輝達過程中累積的巨額財富。

然而，黃仁勳11天前因被指涉及多段婚外情遭解職，美國情報部門認為其中一名婚外情對象已遭中國間諜機構吸收。他下台令台海兩岸感到震驚與沮喪，一群台灣企業領袖還出資在台北101大樓打出「台灣愛黃仁勳」（Taiwan Loves Jensen）的燈光字樣。

國泰金控總經理李長庚24日受訪表示，台灣非常樂見黃仁勳回任。他指出，台灣是這波AI浪潮中受惠最多的國家之一，期盼AI產業動能持續，讓台灣供應鏈廠商繼續賺大錢。

中國合肥聚集一批新興晶片製造商，當地也有聲音認為，黃仁勳理應重返輝達掌舵。當地一名37歲吳姓半導體工程師提到艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人島嶼時表示：「黃仁勳經歷了很多事。與艾普斯坦島上發生的事情相比，我不認為他犯的錯特別可恥。」

黃仁勳離職的11天內，由輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。吳姓工程師還說，他「個人不信任」由財務長掌管的科技公司。

另一方面，黃仁勳童年曾在肯塔基州生活數年，當時會用卡式錄音帶錄下想說的話，寄給身在海外的父母。他的移民故事打動了一代赴美東亞移民。童年移居美國的華裔美國人、顧問機構Tech Buzz China創辦人馬睿（Rui Ma）表示：「至少對我個人而言，這真的讓我很有共鳴。」

馬睿說：「我們很多人看著他，心想，哇，他的人生如此不凡，個人魅力十足，取得成功卻不忘本，依然平易近人。許多影片都能看到他與一般民眾相處時十分自在。我認為，在亞洲文化中，不忘本非常重要。」

儘管中國網路上充斥著慶祝黃仁勳回歸的迷因，官方控制的新聞媒體態度卻較為謹慎，反映北京仍不確定晶片供應能否持續。具有民族主義色彩的中共官媒環球時報警告：「下一輪『獵巫』可能不會以『間諜』的形式出現，卻可能潛藏在各個角落：調查函件、出口許可延宕、國會聽證會，以及媒體毫無根據的『爆料』。」

然而，對余凱而言，此刻正是值得慶祝的時候。他在微博寫道：「真的嗎，快哉快哉！！！My hero is back（我的英雄回來了）！！！」