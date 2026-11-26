美國總統川普宣稱輝達執行長黃仁勳不構成國安威脅數天後，一個核心問題仍未獲解答：與黃仁勳發展婚外情的黃樂是否為中國大陸間諜？5名知情人士向路透透露，白宮、聯邦調查局（FBI）及中央情報局（CIA）等單位的資深國安官員近日持續討論此事，試圖釐清黃樂是否為中國國家安全部工作，或向該機構傳遞資訊。

有關黃樂的情資可能成為國會調查輝達及川普相關行動的核心，但路透無法確定情報報告的細節。前述5名人士透露，黃仁勳遭輝達解職前，川普政府內部並未正式討論各方分歧。其中3名人士表示，如何解讀這些事實，有助於理解川普為何推動黃仁勳復職。

其中2名聽取過情報簡報的人士表示，美國已蒐集有關黃樂及她與中國國家安全部相關人士接觸的情資，CIA等數個情報機構數月來都有相關報告。FBI、CIA官員及川普的國家安全顧問兼國務卿魯比歐（Marco Rubio）等重要官員對基本事實並無異議，對情資的解讀卻存在分歧。

這2名人士表示，負責反情報調查的FBI近期在簡報中評估，美方情資並未顯示黃樂是中國情報機構的官員或情報資產。CIA的研判則有所保留，認為情報報告並未明確顯示黃樂掌握敏感國安資訊或向中國傳遞這些資訊，但不排除出現新證據。

其中1名人士表示，CIA情報報告主要聚焦黃樂在前雇主Megaspeed的職務，以及該公司將美國晶片轉運至中國的行為。許多官員認為，這些行為對國安的威脅比黃仁勳的婚外情更大。CIA分析指出，中國籍的黃樂與中國情報機構保持聯繫，是因為中國法律要求公民配合情報機關。然而，一些官員認為，即使美方情資未顯示黃樂曾傳遞資訊，這些接觸仍是她與北京合作的跡象。

紐約時報先前報導，魯比歐今年稍早撰寫的機密備忘錄指出，中國國家安全部已吸收黃樂，她可能是該機構的情報資產。前述2名聽取過情報簡報的人士表示，相關報告僅限情報界及內閣官員掌握，未與國會分享。自黃仁勳復職以來，魯比歐尚未公開談論輝達。

另有2名知情人士透露，紐約時報本月稍早率先披露這份備忘錄，在川普政府內部及輝達董事會引發軒然大波。董事會成員質疑，黃仁勳是否知道自己的婚外情對象正向中國傳遞資訊。川普召集副總統范斯、司法部長布蘭奇及國家情報總監克雷頓討論情資，追問黃仁勳是否正受到調查、美國國安是否面臨威脅。

路透先前報導，布蘭奇告訴范斯，黃仁勳並不構成威脅。其中1名人士表示，魯比歐並未參與這些討論，對黃仁勳復職也措手不及。