華爾街日報25日報導，黃仁勳並非輝達唯一與客戶公司主管發展感情的高層。現任及前任同事透露，黃仁勳的長期副手、近期卸下輝達全球業務主管職務的普里（Jay Puri），與美超微（Super Micro Computer）資深主管陳仙莉（Cenly Chen，音）交往多年。美超微員工曾被控將晶片走私至中國，兩人的關係也引發利益衝突疑慮。

現年72歲的普里2005年加入輝達，與黃仁勳建立由數十家合作夥伴組成的網絡，可因應中國對人工智慧（AI）資料中心的需求，包括美超微及涉及黃仁勳婚外情醜聞的Megaspeed。普里7月宣布將卸任，但會續任輝達資深顧問。

美國司法部3月19日公開起訴書，指控美超微共同創辦人梁見後（Yih-Shyan “Wally” Liaw）及另外2人共謀，指示東南亞一家未具名公司於2024年及2025年訂購價值約25億美元的美超微伺服器，再將其中價值至少5.1億美元、搭載輝達高階晶片的伺服器違規轉運至中國。一名熟悉美超微的人士透露，聯邦調查局（FBI）探員近期曾向他詢問陳仙莉等高層主管的情況。

美超微8月表示，獨立董事主導的客戶交易審查未發現任何現任資深管理團隊成員知悉涉嫌違規轉運計畫的證據。一宗股東訴訟指稱，陳仙莉曾在美超微取得輝達晶片的過程中扮演一定角色，放空機構渾水研究（Muddy Waters）本月稍早也在報告中點出她與普里的關係，使兩人戀情受到關注。

現年50歲的陳仙莉畢業於中國復旦大學，2008年加入美超微後在業務部門逐步晉升，擔任成長長（CGO）期間，掌管服務公司部分最大客戶的業務團隊。普里與她交往期間則領導輝達全球業務團隊，該團隊負責決定如何向客戶分配最新晶片。

當時美超微正積極爭取輝達晶片。兩家公司員工表示，陳仙莉經常與普里打交道，並陪同美超微執行長造訪輝達，力促輝達向美超微客戶供應晶片。她也在業務會議上鼓勵團隊成員，遇到與輝達有關的問題可直接找她，將自己定位為主要聯絡窗口。

據曾與兩人共事的人士透露，這段戀情是公開的秘密。兩人2024年曾在舊金山歌劇院年度假面晚宴上挽手合影。紀錄顯示，兩人今年3月7日在加州大蘇爾（Big Sur）舉行婚禮。美超微案起訴書公開數周後，夫妻倆4月又在加州科學院晚宴上與其他輝達主管及其配偶一同入鏡。

陳仙莉3月出席輝達年度大會，談及兩家公司的密切關係，數周後離開美超微，獲任命為雲端服務公司ChronoScale執行長。該公司由輝達另一家合作夥伴Applied Digital分拆成立。Applied Digital執行長兼ChronoScale董事長康明斯（Wes Cummins）稱讚陳仙莉能力出眾，也承認兩人的關係引發利益衝突疑慮，但他說，輝達相當重視這類問題。他也不知美超微曾獲輝達任何特殊待遇。

普里與輝達均未回覆評論請求。美超微表示，陳仙莉並未統籌公司與輝達的合作關係或負責採購輝達繪圖處理器（GPU），向美超微客戶分配晶片的決策也涉及多個部門。陳仙莉表示，聯邦執法機關尚未與她聯繫。她在電子郵件中寫道：「我與美超微的客戶打交道，購買哪些晶片由客戶自行決定。我沒有參與晶片的選擇或採購。」