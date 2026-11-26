美國副總統范斯25日表示，他不認為輝達執行長黃仁勳需要總統特赦，因為司法部和國家安全官員已告知他，黃仁勳並未受到聯邦調查。

CBS新聞報導，范斯在俄亥俄州代頓（Dayton）附近的萊特－派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）為軍人分送感恩節晚餐後接受記者採訪，被問及他在黃仁勳復職過程中扮演的角色，以及他獲得黃仁勳不構成國家安全風險的保證。

范斯表示：「首先，我們被告知他並未受到任何調查。坦白說，我認為我們必須記住，在我們國家，我們不會在輿論法庭上審判任何人。但最重要的是，我認為，就個人層面而言，我們獲得保證，他並未受到任何調查，對他的指控是基於匿名消息來源的報導，而非實際證據。」

被問及誰提供這些保證時，范斯表示，他曾與「美國政府內多位人士」交談，包括司法部長布蘭奇。川普接受紐約郵報採訪時曾說，特赦黃仁勳「我想始終是一個選項，但我認為沒有必要」。范斯被問及此事時則表示，他不認為黃仁勳需要特赦，並強調：「我認為他根本不需要特赦。」

范斯接著說：「我要再說一次，我沒看到任何證據顯示他犯罪。如果有證據顯示他犯罪，就應由相關主管機關實際對他提起公訴。我要再強調，司法部和我國國家安全體系多位官員告訴我，他並未受到任何調查。」

輝達董事會在川普總統敦促下讓黃仁勳復職。川普本人曾表示，他「說服」董事會讓這位遭撤換的執行長回任。范斯則說：「最終，讓黃仁勳回任是董事會的決定。」