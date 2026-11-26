美國總統川普23日公開宣稱，輝達執行長黃仁勳不構成國家安全威脅，也未面臨刑事起訴。知情人士透露，美國官員24日在一場高度機密的簡報會上，較審慎地說明輝達醜聞涉及的核心情報，指沒有證據顯示黃仁勳的婚外情對象、中國科技業高管黃樂曾受中國情報機構指使監視黃仁勳。

華爾街日報與紐約時報報導，簡報對象為參眾兩院領導人的助手及情報委員會幕僚。知情人士表示，美方目前掌握的證據顯示，黃樂與黃仁勳之間可能是男女情愛關係，而非中國策畫的行動。部分人士也指出，新資訊可能改變這項或其他評估。

簡報會為時兩小時，聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國家情報總監辦公室（ODNI）及國家安全局（NSA）均有官員出席。情報官員說明黃樂與中國首要情報機構國家安全部的聯繫，坦言仍未完全掌握黃樂扮演的角色。中國國安部曾接觸黃樂，要求她依中國法律規定提供資訊。黃樂在婚外情期間也曾與國安部保持聯繫。

情報官員表示，沒有證據顯示黃樂受國安部指使與黃仁勳發展婚外情，但並未否認她在婚外情開始後曾向國安部回傳情報。不過，美方沒有跡象顯示她曾透露重要情報。官員指出，經常被介紹為黃樂丈夫的康偉是更重要的人物，至少曾在某些時期充當國安部的情報資產，與國安部往來頻繁，接觸的重要程度也高於黃樂。

據知情人士透露，情報官員向資深國會幕僚提供近期蒐集的敏感資料及先前呈報資深情報官員的資訊，但未涵蓋美方掌握有關黃樂的最敏感情報，也未納入3月30日的一份高度機密備忘錄。這份備忘錄由兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐督導起草，內容涉及黃仁勳與黃樂的關係，以及黃樂與中國情報機構的關係。國會情報委員會已要求取得備忘錄副本。

華爾街日報指出，黃仁勳的盟友表示，沒有足夠證據證明黃樂是間諜或輝達知悉涉嫌向中國走私晶片的行動。部分美國現任及前任官員則認為，無論交換了什麼資訊，黃仁勳身為美國最具影響力的商界人士之一，與一名和中國情報機構有關聯的女子發生婚外情，本身就構成國家安全風險。

部分美國官員也堅稱，無論出於何種動機，黃樂只要向中國傳遞任何資訊，就是間諜。其他官員則認為，中國商界領袖經常被迫與中國國安體系保持聯繫，黃樂與中國情報機構的關聯主要基於間接證據。美國情報機構仍在調查這段婚外情是否及如何影響涉嫌違反美國出口管制、向中國走私輝達晶片的行動。輝達董事會也仍在調查此事，國家情報總監克雷頓已敦促董事會繼續調查。