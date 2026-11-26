美國副總統范斯為川普政府推動黃仁勳回任輝達執行長辯護，他說黃仁勳並未受到聯邦調查。

范斯周三在俄亥俄州萊特派特森空軍基地為官兵分送感恩節午餐後，向記者說：「我們得知，他並未受到任何調查。坦白說，我認為我們必須記住，在美國，不能靠輿論公審一個人。」

黃仁勳周一回任後，范斯鮮少公開談論此事。黃仁勳先前因與疑似大陸間諜的女子有婚外情，曝光後去職。川普介入促成黃仁勳回鍋，引發國會兩黨議員猛烈抨擊，並誓言調查是否涉及國安風險及利益衝突。

范斯曾在矽谷從事創投，川普找他協助推動黃仁勳重返崗位。范斯把這場爭議歸因於紐約時報的報導。紐時引述美國情報調查結果，指黃樂（Alice Huang）曾與大陸國家安全部接觸。

范斯說：「我認為，不能只因匿名消息人士在紐約時報提出指控，就讓人丟掉工作，何況那些指控根本沒有實質證據。」

不過，川普接受紐時訪問時，談到這則報導卻說：「你們確實掌握了實情。」但北京否認黃樂替大陸從事間諜活動。

記者問范斯，憑什麼確信黃仁勳不構成國安風險，他引述他和司法部及其他國安官員的談話做為依據。

范斯說：「我們確實很重視確保這些晶片不會落入不當對象手中，因此，我們認為這是讓輝達專心遵守美國出口管制的機會。我們相信黃仁勳會非常認真看待這件事。」

【中央社／華盛頓25日專電】

輝達創辦人黃仁勳因婚外情風波辭去執行長，據傳協調促成黃仁勳回鍋的美國副總統范斯今天表示，黃仁勳不需要特赦，沒有看到證據顯示他犯罪；輝達產品對美國在AI競賽中維持領先中國至關重要，須確保相關晶片不會落入對手手裡。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳先前因媒體披露涉及多起婚外情，包括與一名疑似中國間諜的女子有染，12日辭去輝達執行長等職務。不過，在美國總統川普（Donald Trump）強力介入下，才短短11天，黃仁勳就於23日重返輝達。

據傳川普請范斯（JD Vance）出面與黃仁勳溝通，並與輝達董事會協調，最終促成他回鍋。范斯過去曾在矽谷創投圈發展，與科技業關係密切。

感恩節前夕，范斯今天赴俄亥俄州萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force base）與官兵提前過節並接受媒體聯訪。被問及黃仁勳回鍋一事，范斯表示，不應僅憑匿名消息來源的指控，「就讓人丟掉工作」。

對於媒體問及黃仁勳是否需要特赦，范斯表示，「我認為他完全不需要特赦，再說一次，我沒有看到任何證據顯示他犯罪」。美國司法部和國家安全機構多位官員都曾告訴他，黃仁勳並未受到任何調查。

川普昨天表示，若有必要，他願意特赦黃仁勳，但也認為，即便沒有特赦也應無大礙，並建議黃仁勳下週赴國會作證時「據實以告」。

范斯今天受訪強調，輝達的產品對美國在與中國的「超級智慧」（SI）競賽中保持領先至關重要。川普政府非常重視確保相關晶片不會落入對手手裡，「我們實際上將此視為一個契機，讓輝達能專注遵守美國出口管制規定」。

他還說：「我們認為黃仁勳將會非常認真看待這件事。」

英美媒體先前披露，黃仁勳其中一名婚外情對象為新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂（AliceHuang），她涉嫌為中國從事間諜活動。Megaspeed為輝達客戶，疑似規避美國晶片出口管制，協助將輝達高階晶片輸入中國。

美國商務部和司法部上週發布聯合聲明指出，自2024年起對Megaspeed的晶片採購展開調查。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，知情人士透露，美方目前蒐集到的證據顯示，黃樂與黃仁勳的關係可能只是男女情愛，而非受中國情報機構指使對黃仁勳進行間諜活動。

輝達董事會23日表示，徵詢美國政府高層後，確信黃仁勳復職不會構成國安風險，並重申，委員會針對他的調查將持續進行，直到得出最終結論。