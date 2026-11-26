輝達（Nvidia）執行長黃仁勳本週重返公司總部，引來媒體鏡頭捕捉的不只他一人，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）昨天也親自登門造訪輝達總部，與剛復職的黃仁勳並肩慶祝勝利。

美國新聞網站「商業內幕」（Business Insider）報導，網路上流傳的照片顯示，馬斯克昨天現身這家晶片製造商的總部，與重掌兵符的黃仁勳一同展開某種形式的「勝利巡禮」。

其中一張照片可見，馬斯克帶著兩個兒子，與黃仁勳以及現場目測20多名輝達員工站在一起合影。

這些照片是由輝達投資人普拉迪安（BenPouladian）上傳至社群平台X。

普拉迪安在貼文中寫道：「十多年的交情，力保並遊說讓仁勳回歸。今天帶著他的兒子們來到輝達總部，昨天則是與DGX-1同框。」

普拉迪安並補充說：「2027年政治角力將會非常激烈，我們必須保持團結。」

在黃仁勳因婚外情醜聞請辭不到兩週後，輝達董事會本月23日出現令人意外的態度大逆轉，決定讓黃仁勳復職。

在黃仁勳請辭後的幾天裡，部分輝達員工、投資人，以及馬斯克等科技界重量級領袖紛紛發聲力挺，呼籲讓黃仁勳重返這家他30多年前創立的公司；另一方面，批評黃仁勳行為的人士則對董事會的決定感到震驚。

身為電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克，也是連署呼籲讓黃仁勳回歸的逾20萬人之一。

在輝達宣布讓黃仁勳回鍋後不久，馬斯克便在X平台發文表示：「錯誤已獲糾正。」