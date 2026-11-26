開放權重人工智慧（ＡＩ）模型目前由中國大陸企業主導，輝達執行長黃仁勳是華府最積極呼籲美國發展這項技術的人士之一。路透報導，黃仁勳廿三日回鍋輝達，也使科技業對開放權重ＡＩ爭論成為華府政策焦點。

開放權重ＡＩ模型的核心元件公開供使用者下載、修改，並依特定任務需求調整，使輝達晶片及運算基礎設施的需求不再局限於少數主要ＡＩ模型開發商，為輝達帶來商機。不過，Anthropic及OpenAI等封閉式模型開發商掌握專有系統的技術，靠販售使用權獲利。這些公司主管曾對開放權重模型公開抱持懷疑態度，造成ＡＩ產業分裂。

黃仁勳曾敦促美國國會及川普政府支持開發開放權重ＡＩ模型的美國企業，今年稍早也致函美國政府，呼籲避免對開放權重工具施加「過早的限制」。微軟及Palantir等多家企業共同簽署這封信。但這項技術對美國國家安全的影響一直引發激烈爭論，Anthropic則拒絕聯署。

Anthropic執行長阿莫戴不認同黃仁勳的部分主張，認為能力日益強大的開放權重模型可能帶來安全風險，包括協助使用者利用公開資訊研發生物武器。他在聲明中表示，具備「足夠能力」的ＡＩ工具可能利用可公開取得的材料散播傳染病。

矽谷新創投資基金Y Combinator公共政策主管洛威說：「黃仁勳及輝達遭遇的任何政治阻力，都可能是開放權重模型將遭打壓的前兆。這對小型科技企業及力求與部分既有業者一較高下的公司而言，都不是好事」。

DeepSeek及阿里巴巴推出的中國大陸ＡＩ模型往往會比OpenAI及Anthropic便宜，獲美國企業青睞。川普政府支持開放權重ＡＩ系統，讓新創企業有可靠且成本更低的選擇。

路透報導，川普政府今年夏天告知主要ＡＩ模型開發商，不會讓開放權重ＡＩ模型接受政府自願性安全測試，對不希望這類模型面臨額外監管障礙的輝達而言是一項勝利。知情人士透露，川普及副總統范斯親自介入促黃仁勳復職，部分原因是兩人將黃仁勳視為美國自主開發開放權重ＡＩ模型的捍衛者。